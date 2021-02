Imola. La tutela della salute deve essere la priorità di tutti. Detto questo, nel momento in cui si decide di intervenire per scongiurare l’incremento dei contagi da Covid-19 in determinate aree a rischio, bisogna accompagnare le misure simili al lockdown con adeguati interventi, sia per quanto riguarda i ristori delle attività economiche sospese o limitate, sia per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie. Ecco la premessa di Cgil, Cisl e Uil a livello regionale.

“Con l’ordinanza regionale che coinvolge dal 25 febbraio e fino all’11 marzo quattordici comuni della nostra Regione (tutti i dieci dl Circondario Imolese più i quattro confinanti Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme), e istituisce una zona arancione rafforzata, verrà sospesa l’attività didattica in presenza di tutte le scuole, tranne i servizi 0-3 anni e le scuole dell’infanzia. Tuttavia nessuno si fa carico di istanze e difficoltà delle famiglie, genitori e lavoratori – scrivono in un comunicato i sindacati confederali -. Abbiamo già denunciato la mancata proroga per il 2021 dei congedi straordinari Covid nei casi di quarantena e sospensione della scuola in presenza per singole classi con casi positivi, frequenti anche in zona gialla. Ora ci troviamo di fronte a un provvedimento, legittimato dall’andamento epidemiologico, che va a restringere ulteriormente le misure anche della zona rossa ‘classica’, che dispone la chiusura solo a partire dalla seconda e terza media”.