Crescono i contagi e crescono gli indici di positività. Nell’Ausl di Imola i casi sono 89 (ieri 69) con 872 tamponi molecolari e 595 antigenici rapidi, l’indice è al 6,1% (contro il 4,4% di 24 ore fa), in Emilia Romagna 2.575 positivi ed indice al 6,4% (ieri 5,1%), in linea con la media nazionale del 6,3%, in crescita rispetto al 5,6% di ieri.

In regione si segnalano 31 decessi (nessuno nel territorio imolese), in Italia i positivi tornano sopra quota 20 mila con 253 decessi.

Aggiornamento Italia ore 14 del 26 febbraio

A livello nazionale i casi odierni sono 20.499 (ieri 19.886), con 325.404 tamponi (ieri 353.704). I decessi da inizio pandemia sono 97.227, i casi complessivi 2.888.923. Crescono ancora gli attuali positivi: 404.664 (in giornata + 8.521), con il segno più anche i ricoverati nelle terapie intensive (+ 26) per un totale di 2.194, in crescita anche i ricoverati con sintomi: 18.292 (+ 35). I guariti odierni sono 11.714 per un totale di 2.387.032.

L’Emilia Romagna oggi registra 31 decessi (ieri 33). I positivi sono 2.575 (ieri 2.092), con 40.148 tamponi (ieri 40.804). I guariti sono 1.004, in crescita i casi attivi totali: 39.222 (+ 1.540 rispetto a ieri). Crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 211 (8 in più rispetto a ieri).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con il più alto numero di contagiati e resta sopra quota 4 mila: 4.557 (ieri 4.423), Emilia Romagna 2.575 (ieri 2.090),seguono Campania: 2.519 (2.385), Lazio 1.539 (1.256), Piemonte 1.526 (1.454), Toscana 1.254 (1.374), Veneto 1.174 (1.304), Puglia 1.104 (1.154). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 872 tamponi molecolari e 595 antigenici rapidi, sono 89 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (22 nelle fascia di età 0-24 anni; 17 nella fascia 25-44 anni; 33 nella fascia 45-64; 17 dai 65 anni in su) di cui 36 asintomatici e 53 sintomatici. 27 positività sono emerse tramite tracciamento. 32 persone erano già isolate e 7 sono riferibili a focolaio già individuato. Non vengono registrati decessi. 24 sono i guariti. I casi attivi salgono a 1594 (1.529), mentre sono 8942 i casi totali da inizio pandemia.

Crescono ancora e rapidamente i ricoverati in ospedale: 65 in reparto Covid internistico, 8 in ECU, 18 in terapia intensiva e 8 in Ospedale di Comunità Covid.

5666 le prime dosi di vaccino già inoculate e 3585 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 255.479 casi di positività, 2.575 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.148 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su (dal 1^ marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli 80 agli 84 anni).

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 367.049 dosi; sul totale, 133.730 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.037 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 438 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 862 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni.

Sui 1.037 asintomatici, 534 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 44 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 68 con gli screening sierologici, 10 tramite i test pre-ricovero. Per 381 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 663 nuovi casi, seguita da Modena con 515; poi Rimini (258), Reggio Emilia (229), quindi Ravenna (216). Seguono Cesena (172), Parma (162), Ferrara (122), Forlì (101). Infine, Imola (89) e Piacenza (48).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.692 tamponi molecolari, per un totale di 3.376.900. A questi si aggiungono anche 825 test sierologici e 18.456 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.004 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 205.768.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.222 (+1.540 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.919 (+1.495), il 94% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 31 nuovi decessi: 4 a Piacenza (3 donne, di 82, 85 e 91 anni, e un uomo di 81); 2 nella provincia di Parma (entrambi uomini, di 76 e 99 anni); 7 nella provincia di Reggio Emilia (2 donne, di 84 e 88 anni, e 5 uomini, rispettivamente di 62, 79, 82, 83, 87 anni); 3 nel modenese (2 donne, di 82 e 86 anni, e un uomo di 83 anni); 9 in provincia di Bologna (5 donne – rispettivamente di 82, 87, 90 e 2 di 91 anni – e 4 uomini, di 71, 79, 82, 85 anni); 1 nel ferrarese (una donna di 84 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (3 donne, di 82, 94 e 97 anni, e un uomo di 93). Nessun decesso nelle provincie di Ravenna e Rimini. Infine, si segnala il decesso di un uomo di 75 anni a Parma, ma residente a Verona.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.489.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+8 rispetto a ieri), 2.092 quelli negli altri reparti Covid (+37).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 13 a Parma (+1), 18 a Reggio Emilia (+1), 44 a Modena (invariato), 52 a Bologna (+1), 18 a Imola (+2), 22 a Ferrara (-1), 6 a Ravenna (numero inviato rispetto a ieri), 3 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (+2) e 17 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:19.855 a Piacenza (+48 rispetto a ieri, di cui 35 sintomatici), 17.553 a Parma (+162, di cui 88 sintomatici), 32.682 a Reggio Emilia (+229, di cui 140 sintomatici), 44.593 a Modena (+515, di cui 383 sintomatici), 52.057 a Bologna (+663, di cui 398 sintomatici), 8.942 casi a Imola (+89, di cui 53 sintomatici), 14.798 a Ferrara (+122, di cui 41 sintomatici), 19.327 a Ravenna (+216, di cui 81 sintomatici), 9.704 a Forlì (+101, di cui 80 sintomatici), 11.670 a Cesena (+172, di cui 109 sintomatici) e 24.298 a Rimini (+258, di cui 130 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 9 casi, positivi a test antigenico in precedenza, in quanto giudicati non Covid-19. Sono stati inoltre eliminati altri 2 casi, sempre comunicati precedentemente, in quanto giudicati non Covid-19. Infine, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, è stato eliminato un decesso dalla provincia di Ravenna, in quanto la causa non era Covid.