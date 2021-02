Imola. Si terranno sabato 27 febbraio in forma strettamente privata, a causa della forte presenza di pandemia da Covid, i funerali di Fausto Gresini, 60enne ex campione mondiale per due volte sulle moto 125 e quindi team-manager di una scuderia che ha vinto molto e ha formato talenti sulle due ruote.

Gresini è morto il 23 febbraio proprio a causa del Coronavirus che se l’è portato via dopo circa due mesi di lotta contro quel maledetto virus.

Il Gresini team, la moglie e i figli, invitano i tanti amici imolesi e i fans di tutta Italia a seguire la cerimonia in diretta su Facebook/GresiniRacing a partire dalle 10 del mattino.