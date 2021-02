Imola- Bagnacavallo. Arriva una menzione speciale al progetto “Per un pugno di mozziconi…” dal Premio Aica 2020 che l’aveva visto tra i tre finalisti. E’ mancata la vittoria, che è andata allo svedese Erik Ahlström, ma il riconoscimento è di quelli importanti, in quanto il progetto della Valle delle Albicocche e di Cambiavento è stato quello più votato online, quindi dalla giuria popolare.

“La nostra è una doppia soddisfazione – racconta Domenico Errani, titolare della Valle delle Albicocche, che ha partecipato all’evento -. Già sembrava tanto essere stati scelti tra i primi tre in un contesto internazionale, poi addirittura la Menzione per il progetto più votato online… è incredibile. Segno che la nostra iniziativa ha incontrato le sensibilità di tante persone. Vogliamo ringraziare l’Aica per l’opportunità che ci ha concesso e tutti coloro che ci hanno votato e che hanno promosso il nostro progetto. E’ chiaro che questo risultato ci spinge a continuare con maggiore vigore sul solco di questa iniziativa. Noi crediamo che un mondo pulito, con meno rifiuti, sia un bene per tutti. E siamo convinti che con l’impegno e la volontà anche ciò che oggi viene gettato lo si possa recuperare per nuovi scopi”.

Erik Ahlström, Italy for Climate e Legambiente sono i vincitori delle tre categorie del Premio, che è una sorta di Oscar della comunicazione ambientale. La premiazione ha avuto luogo il 25 febbraio in streaming a causa delle misure restrittive vigenti, ed è stata molto seguita sia sulle pagine Facebook che sul canale YouTube di Envi.info, la testata ufficiale di Aica, l’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale.

La serata è stata introdotta da Emanuela Rosio, presidente di Aica, e condotta dal giornalista Beppe Rovera, già volto noto della trasmissione di Rai 3 Ambiente Italia, storico presentatore e amico dell’associazione. I vincitori sono stati scelti tramite la votazione popolare sui canali social dell’associazione e le preferenze espresse dalla giuria, composta dal Comitato scientifico di Aica.

I vincitori

Per la prima categoria, il cui tema era “Comunicare il littering”, Erik Ahlström, eco-atleta svedese e fondatore dell’associazione Plogga, è stato premiato per aver inventato il termine “plogging”, ma soprattutto per aver diffuso e supportato la creazione di eventi sportivi sostenibili in tutto il mondo. Si tratta infatti di una disciplina sportiva che coniuga la corsa e la raccolta dei rifiuti per strada – il cosiddetto littering.

Ed è in questa categoria che Domenico Errani e la sua Valle delle Albicocche si sono distinti per il loro attivismo e l’originalità delle loro campagne di comunicazione, tanto da meritare una menzione speciale.

L’iniziativa della “Fondazione per lo sviluppo sostenibile “Italy for Climate” si è invece aggiudicata il premio nella seconda categoria, “Comunicare i cambiamenti climatici”, in virtù del forte impegno verso un futuro più green.

Il riconoscimento alla carriera, infine, è stato assegnato a Legambiente, in occasione dei quarant’anni dalla sua fondazione. Alla premiazione è intervenuto il presidente Stefano Ciafani, che ha presentato i tanti risultati raggiunti in quattro decenni di attività in campo ambientale e divulgativo.

A tutti i finalisti verrà inviata una pergamena, mentre ai vincitori sono state simbolicamente donate piante da frutto, che saranno messe a dimora a Montelupo Albese.

L’appuntamento è quindi per l’autunno 2021 con la nuova edizione del Premio Aica, che vuole proseguire a valorizzare l’impegno di chi, attraverso campagne di comunicazione, porta all’attenzione dei cittadini i problemi ambientali, contribuendo alla creazione di una coscienza collettiva e di una cultura ambientale.

Cos’è l’Aica

L’Associazione internazionale per la comunicazione ambientale è una libera associazione nata nel gennaio 2003 ad Alba (CN). Aica è un progetto culturale che intende conoscere, studiare e promuovere le azioni di comunicazione ambientale a livello nazionale e internazionale. Le aree di attività di Aica spaziano dall’informazione all’editoria; dalla promozione all’organizzazione di eventi; dalla ricerca alla formazione.

Per ulteriori informazioni: https://www.envi.info/it/aica/ – https://www.facebook.com/AicaComunicazioneAmbientale/