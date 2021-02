Paypal si sta confermando anche nel 2021 come il gateway di pagamento più diffuso ed utilizzato sul web: un vero e proprio punto di riferimento ormai, uno dei pochi in grado di garantire una sicurezza delle transazioni di altissimo livello. È proprio questo il punto di forza di Paypal, ma non si tratta certamente dell’unico: parliamo infatti di un gateway che permette di gestire i propri pagamenti in modo estremamente semplice e rapido. Non occorre inserire ogni volta i dati della propria carta di credito, che però si può collegare, sempre in sicurezza, al proprio conto Paypal.

Il grandissimo successo di questo gateway ha fatto sì che sempre più aziende lo inserissero nel proprio portale, in modo da allargare la cerchia dei metodi di pagamento disponibili. Ormai possiamo effettuare transazioni con Paypal praticamente ovunque nel web e non solo nei grandi e-commerce: i social network, gli abbonamenti alle riviste, i quotidiani online ma anche su questa lista di slot gratis.

Oggi sono ben 250 milioni le persone che nel mondo utilizzano Paypal e proprio questa sua diffusione su larga scala sta portando molti a chiedersi se effettivamente sia affidabile. La risposta però è sempre affermativa: i sistemi di sicurezza di questo gateway sono tra i più evoluti, ma vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

​ I sistemi di sicurezza di Paypal

Se Paypal è oggi uno dei metodi di pagamento più utilizzati al mondo un motivo c’è ed è tutto da rintracciare proprio nella sicurezza che è in grado di offrire nelle transazioni. Parliamo di un gateway che esiste da moltissimi anni e che dunque si può considerare ormai collaudato. La sicurezza di Paypal è basata su 3 pilastri fondamentali: la crittografia del sito e degli acquisti, il sistema di protezione antifrode e quello di protezione degli acquisti.

​ Crittografia della piattaforma e degli acquisti

PaypalQuesto significa che ogni volta che vengono inseriti dati sensibili all’interno della piattaforma, questi vengono immediatamente crittografati. Ciò garantisce un grado di protezione avanzato, in quanto gli eventuali hacker non sarebbero in grado di intercettare le informazioni poiché non trasmesse in chiaro.

​ Sistema di protezione antifrode

Per garantire la massima sicurezza ai propri utenti, Paypal monitora costantemente ogni attività effettuata sul proprio sito per bloccare eventuali tentativi di frode informatica. Naturalmente però anche gli utilizzatori di tale sistema di pagamento devono mantenersi aggiornati su come prevenire il phishing.

​ Sistema di protezione sugli acquisti fatti con Paypal

Un grande vantaggio offerto da Paypal ai propri utenti è quello di poter cancellare un ordine e richiedere il rimborso al venditore in caso di mancata corrispondenza con quanto acquistato e addirittura di truffa. Da questo punto di vista il gateway si pone dunque dalla parte dei propri utenti, offrendo loro una tutela non indifferente.

Questo è un sistema di pagamento che dunque non risulta solo sicuro ma anche particolarmente comodo per gli utenti che effettuano acquisti online, destinato a diventare sempre più un punto di riferimento.