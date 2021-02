Spett. redazione,

il post su Facebook del Gruppo consigliare del Pd imolese evidenzia l’insicurezza di un partito che ha promesso di cambiare, ma che non vuole o che non è in grado di farlo. Continua infatti la propaganda del Pd e la paura di perdere consensi a pochi mesi dalle elezioni.

Ieri in consiglio comunale le opposizioni si sono astenute sull’ordine del giorno della consigliera Manaresi che aveva proposto di “velocizzare” la somministrazione dei vaccini a tutto il personale scolastico e di effettuare lo screening sulla popolazione scolastica in modo da favorire il ritorno alla didattica in presenza. Ritengo scorretto e strumentale innanzitutto che si faccia delle opposizioni un monolite informe, proprio come invece appare in maniera bulgara la coalizione di maggioranza che dovrebbe solo tacere e fare autocritica a questo proposito.

La lista civica Cappello ha spiegato il voto di astensione con proprie motivazioni specifiche, che non sono quelle dei partiti della destra. La tanto auspicata velocizzazione della vaccinazione per il personale scolastico non dipende certo dall’accorato appello della consigliera Manaresi e tantomeno da chissà quali poteri del sindaco Panieri. Purtroppo per il PD non dipende nemmeno dal fenomenale Bonaccini e neppure dallo stesso governo centrale.

Dunque, non sbandieriamo facili e ingenui proclami! Inoltre per quanto riguarda il tracciamento nelle scuole, abbiamo affermato che si doveva fare prima, molto prima ancora di quello effettuato dall’Itis. La nostra lista civica lo ha sempre sostenuto e ribadito già dall’inizio della campagna elettorale. Parliamo poi dei controlli sul territorio, che sono stati insufficienti e inefficienti, per cui tante persone si assembravano in centro e nei parchi con la mascherina calata sotto il mento.

Purtroppo la famosa stalla è stata chiusa quando i buoi sono scappati. Buoi senz’altro più veloci delle decisioni prese dall’amministrazione che ora si lagna inutilmente. Dunque, finiamola di far vedere che siete bravi solo voi. La cittadinanza vi giudica non per quello che dite, ma per quello che fate. Invito i cittadini e le cittadine a seguire il consiglio comunale o a vederne la registrazione. Per una maggiore consapevolezza e per essere correttamente informati.

(Marinella Vella, consigliera della Lista civica Cappello)