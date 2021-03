Castel San Pietro Terme (BO). Una riapertura in sicurezza. Dopo la pausa invernale le visite mediche alle Terme di Castel San Pietro riprenderanno lunedì 1 marzo, mentre la somministrazione delle cure partirà lunedì 15 marzo. Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 8 ogni mattina, dal lunedì al sabato. Il personale sanitario è già stato sottoposto a vaccinazione anti-covid e tutte le prestazioni saranno erogate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti per le strutture termali. Gli accessi saranno programmati e controllati, allo scopo di evitare ogni rischio derivante da affollamenti. Per questo motivo è necessario prenotare la propria visita, chiamando fin da ora i numeri 051941247 oppure 051940408 negli orari mattutini.

Le Terme di Castel San Pietro sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e, dunque, le visite e le cure sono fruibili mediante una prescrizione del medico di famiglia. Si ricorda che tutti i cittadini hanno diritto a un ciclo di cure termali all’anno. È inoltre possibile accedere alle cure anche privatamente, sempre con prenotazione.

Le Terme sono una struttura sanitaria che eroga prestazioni di cura, prevenzione e riabilitazione, pertanto sono raggiungibili anche in caso di provvedimento di restrizione alla circolazione, indipendentemente dal “colore” assegnato al territorio.

“Il nostro impegno è quello di aiutare i nostri utenti a intraprendere e completare i loro percorsi di cura, poiché è importante che la salute e la prevenzione non vengano messe in secondo piano. Siamo molto attenti ad assicurare alle persone che si rivolgono a noi la più elevata qualità delle prestazioni nella massima sicurezza”, dice Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme di Castel San Pietro.

Dopo le prime due settimane dedicate alle visite, a partire da lunedì 15 marzo riapriranno i reparti per l’erogazione dei trattamenti con acqua sulfurea e salsobromoiodica, le due pregiate acque termali che da sempre contraddistinguono lo stabilimento castellano.

Le Terme di Castel San Pietro sono pronte a ricevere bambini e adulti con cure inalatorie, cure per la sordità rinogena, cicli di ventilazione polmonare, fanghi e bagni termali, bagni terapeutici, bagni con idromassaggio, cure idropiniche, riabilitazione motoria e respiratoria, le piscine termali e i percorsi vascolari.