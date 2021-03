Imola. Novità forti alla guida del Gruppo Sacmi. Nel mese di marzo, verrà completata la procedura di avvicendamento alla direzione generale, essendosi concluso il rapporto di lavoro con l’ingegner Giulio Mengoli, che per una sua scelta personale ha ritenuto opportuno terminare il rapporto. Gli subentra Mauro Fenzi, genovese, cinquantanove anni, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, che vanta una solida esperienza tecnologica, maturata nel campo dello sviluppo di sistemi di automazione industriale.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, Paolo Mongardi, ha comunicato all’assemblea che l’avvicendamento alla direzione generale avverrà “nelle modalità più congrue per garantire la massima continuità nella gestione strategica ed operativa dell’azienda” e ha ringraziato l’Ing. Giulio Mengoli per il contributo dato all’azienda nel corso degli anni.

Mauro Fenzi ha maturato la propria esperienza professionale in Italia, negli Stati Uniti ed in Francia. Dal 2014 ad oggi è stato responsabile di primari Gruppi multinazionali. In particolare è stato dal 2014 al 2019 Ceo di Comau (azienda leader in automazione industriale), dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilità a partire dal 2001. Dal gennaio 2020 è stato Ceo di Sogefi (azienda leader nella componentistica automotive). In precedenza, ha rivestito incarichi di rilievo in altre società leader di mercato nei settori aerospaziale e petrolchimico.

Fenzi affronta le nuove sfide forte della sua profonda conoscenza delle tecnologie legate all’automazione industriale, dei cambiamenti tecnologici in ambito digitale e della significativa esperienza gestionale orientata alla crescita del business e delle risorse umane.

“La forte spinta alla crescita delle competenze ed al rafforzamento della leadership tecnologica nei vari business di attività – sottolinea il presidente Paolo Mongardi – si confermano al centro della visione strategica di Sacmi, in continuità con il percorso tracciato sin qui ed in linea con la vocazione internazionale del Gruppo”.