“Usare ogni sito possibile per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Nell’emergenza covid, i punti di somministrazione devono essere aumentati utilizzando ogni possibile soluzione, dai siti produttivi agli assetti della Protezione civile e delle Forze Armate”, è quanto ha affermato il neo commissario straordinario all’emergenza Covid Paolo Francesco Figliuolo nel corso della riunione tra governo-Regioni ed enti locali sul piano vaccini.

Un segnale positivo perché dimostra che, in attesa dell’arrivo dei vaccini in quantità, però si sta lavorando per farsi trovare pronti ad una eventuale vaccinazione di massa. E anche i dati odierni ne dimostrano la necessità impellente.

A livello nazionale i casi totali dall’inizio della pandemia superano i 3 milioni. In giornata crescono ancora i contagiati arrivando a quota 24.036 con 297 morti e un indice di positività al 6,4%, in leggero calo rispetto al 6,7% di 24 ore fa.

Cinque i decessi segnalati oggi dall’Ausl di Imola: si tratta di cittadini imolesi: 4 donne di 92, 83, e due di 81 e un uomo di 81 anni. I casi sono 114 (ieri 111), con 866 tamponi molecolari e 568 antigenici. Indice in calo al 7,9% (ieri 8,7%). In Emilia Romagna 3.246 positivi ed indice al 7,6% in crescita rispetto al 6,7% di 24 ore fa.

Aggiornamento Italia ore 14 del 5 marzo

A livello nazionale 297 decessi e ancora in crescita i positivi: 24.036 (ieri 22.865) con 378.463 tamponi (ieri 339.635). I decessi da inizio pandemia sono 99.271, i casi complessivi 3.023.129. Non si ferma la crescita degli attuali positivi: 456.470 (in giornata + 10.031), così come dei ricoverati nelle terapie intensive, 50 in più di ieri, per un totale di 2.525, e dei ricoverati con sintomi: 20.374 (+ 217). I guariti odierni sono 13.682 per un totale di 2.467.388.

L’Emilia Romagna oggi registra 46 decessi (ieri 25). I positivi sono 3.246 (ieri 2.545), con 42.699 tamponi (ieri 38.231). I guariti sono 989, in crescita i casi attivi totali: 50.314 (+ 2.211 rispetto a ieri). Crescono anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 266 (+ 7 in più rispetto a ieri).

Nuove modifiche alle zone

In giornata la cabina di regia, in base ai dati della settimana, ha definito i cambiamenti territoriali. Da lunedì la Campania passa in zona rossa, mentre Veneto e Friuli diventano arancioni. L’Emilia Romagna resta arancione, ma solo perché sono state introdotte differenziazioni tra i territori, infatti le province dio Modena e Bologna sono già zona rossa, mentre le province di Ravenna, Cesena (escluso il distretto di Forlì), Rimini e Reggio Emilia sono in zona arancione scura, anche se il presidente della Regione Stefano Bonaccini sta pensando di istituire la zona rossa in tutta la Romagna.

I positivi in Italia

La Lombardia resta la regione con il più alto numero di contagi in giornata ben sopra quota 5 mila: 5.210 (ieri 5.174), seguono Emilia Romagna 3.246 (ieri 2.545), Campania 2.842 (2.780), Piemonte 2.283 (2.167), Lazio 1.525 (1.702), Veneto 1.505 (1.487), Puglia 1.418 (1.438), Toscana 1.231 (1.239), Marche 1.027 (919). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

u 866 tamponi molecolari e 568 antigenici rapidi refertati, sono 114 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (21 fino ai 14 anni, 17 nelle fascia di età 15-24 anni; 31 nella fascia 25-44 anni; 28 nella fascia 45-64; 17 dai 65 anni in su) di cui 52 asintomatici e 62 sintomatici. 51 positività sono emerse tramite tracciamento, 1 per precedente test sierologico. 52 persone erano già isolate e 9 sono riferibili a focolaio già individuato. 26 i guariti. I casi attivi sono 2021, mentre sono 9.722 i casi totali da inizio pandemia.

74 le persone in reparto Covid internistico (- 3 rispetto aieri), 8 in ECU, 21 (-3) in terapia intensiva (restano 8 ad Imola).

Alla data di ieri erano 6.663 le prime dosi effettuate e 4.124 le seconde dosi di vaccino nelle varie sedi vaccinali, ad esclusione degli studi dei medici di famiglia

Sono oltre 8.426 le persone con 80 anni ed oltre prenotate a CUP per la vaccinazione (in parte già vaccinati con prima dose)

A parziale modifica di quanto annunciato ieri, la circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2021 (in allegato) recepita in data odierna dalla Cabina di Regia vaccini dell’Ausl di Imola, definisce che le vaccinazioni le persone che hanno contratto la CoVid-19 in passato possono essere vaccinate trascorsi almeno 90 giorni dal tampone positivo che diagnostica formalmente la malattia e preferibilmente entro 6 mesi (quindi tra il terzo ed il sesto mese dalla malattia) con una sola dose di vaccino, salvo casi particolari.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 273.376 casi di positività, 3.246 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.699 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,6%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 446.251 dosi; sul totale, 148.764 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.278 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 660 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 991 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,5 anni.

Sui 1.278 asintomatici, 650 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 94 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 68 con gli screening sierologici, 18 tramite i test pre-ricovero. Per 448 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 753 nuovi casi e Modena con 701; poi Reggio Emilia (328), Ravenna (268), Rimini (268), Parma (234), Ferrara (192) e Cesena (168). Seguono il territorio di Forlì (143), il circondario di Imola (114) e la provincia di Piacenza (77).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.187 tamponi molecolari, per un totale di 3.500.836. A questi si aggiungono anche 916 test sierologici e 19.512 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 989 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 212.341.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 50.314 (+2.211 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 47.385 (+2.136), il 94,17% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 46 nuovi decessi: 25 in provincia di Bologna (9 donne, 4 delle quali nell’imolese, di 67, 74, 2 di 77 anni, 2 di 81, una di 83, 92 e 93 anni e 16 uomini, uno nell’imolese, di 71, 73, 74, 76, 80, 2 di 82, 84, 87, 88, e due di 92 anni), 5 in provincia di Parma (3 donne, due di 79 anni e una di 91, 2 uomini di 82 e 93 anni), 4 in provincia di Ferrara (4 uomini di 71, 79, 87 e 93 anni), 3 in provincia di Rimini (3 uomini di 52, 81 e 90 anni), 2 in provincia di Modena (2 donne di 78 e 80 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 85 e 90 anni), 2 in provincia di Reggio-Emilia (2 uomini di 74 anni e 87 anni), e 2 in provincia di Ravenna (due donne di 86 e 90 anni). Nessun decesso viene registrato in provincia di Piacenza. Un decesso riguarda una persona non residente in Emilia-Romagna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.721.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 266 (+7 rispetto a ieri), 2.663 quelli negli altri reparti Covid (+68).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 17 a Parma (+2), 22 a Reggio Emilia (invariato), 55 a Modena (+4), 77 a Bologna (+5), 21 a Imola (-3), 25 a Ferrara (invariato), 9 a Ravenna (+1), 6 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 20.316 a Piacenza (+77 rispetto a ieri, di cui 48 sintomatici), 18.647 a Parma (+234, di cui 129 sintomatici), 34.538 a Reggio Emilia (+328, di cui 203 sintomatici), 47.702 a Modena (+701, di cui 526 sintomatici), 56.655 a Bologna (+753, di cui 412 sintomatici), 9.722 casi a Imola (+114, di cui 62 sintomatici), 15.755 a Ferrara (+192, di cui 49 sintomatici), 20.903 a Ravenna (+268, di cui 167 sintomatici), 10.432 a Forlì (+143, di cui 101 sintomatici), 12.842 a Cesena (+168, di cui 115 sintomatici) e 25.864 a Rimini (+268, di cui 156 sintomatici).