Imola. Lunedì 8 marzo, dalle 10.30 alle 12, si svolgerà in esclusiva modalità a distanza l’assemblea d’istituto in condivisione di tutti gli istituti superiori imolesi sul tema “L’andamento dei contagi e le responsabilità individuali”.

All’assemblea parteciperanno congiuntamente tutti gli studenti imolesi, i quali si collegheranno in contemporanea sul profilo YouTube “FUTURIMOLA APS”, associazione imolese portavoce della componente studentesca e costituita dai rappresentanti degli studenti imolesi eletti nei rispettivi consigli d’istituto.

L’assemblea sarà inoltre accessibile a chiunque, sarà sufficiente collegarsi attraverso la piattaforma digitale “YouTube” al profilo “FUTURIMOLA APS”, del quale si allega il collegamento al link https://youtube.com/channel/UCXkISwwxUPOUhhBMlyf5pHg All’assemblea d’istituto, presentata in Live, prenderanno parte, in qualità di ospiti, il sindaco Marco Panieri, il direttore generale dell’Ausl Imola Andrea Rossi, la presidente della commissione Sanità del consiglio comunale, Sonia Manaresi, il comandante della Polizia locale Daniele Brighi e la studentessa dell’Istituto Tecnico “Luca Ghini” Ilaria Dall’Olio, che porterà la testimonianza diretta della pericolosità del virus anche fra i più giovani.

“La speranza è di trasmettere a tutti i nostri coetanei l’importanza della responsabilità individuale nella battaglia contro il virus e informarli attraverso testimonianze dirette e autorevoli sulla pericolosità delle nuove variantidel Covid-19, particolarmente aggressivo anche nei confronti degli individui più giovani – scrivono in un comunicato dei rappresentanti degli istituti imolesi -. Ci riteniamo molto soddisfatti per essere riusciti a creare un evento di tale portata, che ci auguriamo permetta, attraverso il dibattito e il confronto con le massime autorità locali, un accrescimento del senso civico e di responsabilità di ogni persona in ascolto”.