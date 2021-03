Imola. “Questa casa non è una scuola” è il titolo della campagna social lanciata dal comitato territoriale di “Priorità alla Scuola” venerdì 5 marzo, in occasione dell’ultimo giorno in presenza di nidi e scuola dell’infanzia.

“Chiediamo scuole sicure. Non per aprire le aule in condizioni non sicure, ma per non dimenticare la scuola chiusa come è stato lo scorso anno. Le nostre case non sono la scuola. Lo dicono gli alunni, lo dicono i genitori, lo dicono i docenti. Ci sembra quindi quando mai attuale riprendere una delle campagne, condotte a livello nazionale, dal nostro comitato”.

La paura maggiore è che “non riaprano più o che ci si trovi comunque di fronte ad una chiusura tutt’altro che passeggera. Per loro, come per chi è già chiuso da 8 giorni, da giovedì 25 febbraio. Nel Dpcm che entrerà in vigore c’è la volontà di legare la chiusura delle scuole al numero di casi positivi sul territorio, indipendentemente dalla fascia d’età. Priorità alla scuola chiede di rivedere questa scelta politica e, che sia arancione, giallo o rosso, ogni sforzo sia rivolto ad una scuola in presenza, in continuità e in sicurezza”.

Le prime foto della campagna sono già visibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/PrioritaallascuolaImola