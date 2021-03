Ad Ancona sabato 6 marzo si è disputata la prima prova di Campionato di serie A1 2021 della Federazione Ginnastica d’Italia. La neopromossa squadra imolese Ginnastica Biancoverde, Campionessa italiana 2020 della serie A2 disputa una gara di estremo valore e si piazza addirittura al quinto posto italiano, superando le più rosee previsioni e numerose squadre da anni sempre in alte posizioni di classifica.

La gara è stata ricca di emozioni per le ginnaste impegnate agli attrezzi: Alessia Guicciardi, Cristina Cotroneo, Carolina James, Eleonora Galli, Luna Luschi ed il prestito di Stoccarda Meolie Jauch. Risultate centratissime anche le strategie di gara degli allenatori Eleonora Gatti e Giacomo Zuffa in quanto a scelte degli elementi inseriti e ordini di salita delle ginnaste agli attrezzi.

Tutte si sono impegnate al massimo delle possibilità tecniche del momento, rendendosi ben conto della difficoltà della serie A1. Nonostante Carolina James non abbia potuto gareggiare alle parallele per un infortunio a un dito della mano, il gruppo si è dimostrato compatto e ha finalmente totalizzato un ottimo score anche alle parallele asimmetriche, introducendo nuove grandi difficoltà (anche Alessia ha ora l’esercizio completo da codice internazionale) con il prezioso contributo dell’esercizio della brava Meolie Jauch; bravissima Cristina Cotroneo che totalizza il suo miglior punteggio a questo attrezzo (e il più alto tra le tre). Alla trave spicca il punteggio di Alessia Guicciardi che risulterà poi uno dei migliori dell’intera competizione. Al Volteggio Carolina esegue il suo salto di grande valore nonostante il piccolo infortunio e nello stesso attrezzo Eleonora Galli fa il suo esordio con il salto Yourchenko teso con avvitamento. Anche Luna Luschi esegue la prova alla trave ricominciando a gareggiare dopo un periodo di attesa.

La squadra ora continuerà la preparazione (in deroga all’ordinanza comunale) nel massimo rispetto dei protocolli anti-Covid per affrontare la seconda prova in programma tra breve, a Siena, il 27 marzo e la terza a Napoli, il 10 aprile.