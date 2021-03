Altra giornata drammatica sul fronte dei decessi nell’Ausl di Imola, ben 5 i morti: 2 uomini di Imola di 59 e 79 anni; 1 uomo di Fontanelice di 82 anni; 1 donna di Castel San Pietro Terme di 95 anni e una di Borgo Tossignano di 89 anni. Sono 24 le persone scomparse da inizio marzo.

I nuovi casi oggi sono 76 (su 559 tamponi molecolari e 52 antigenici rapidi refertati) con un indice di positività in crescita al 12,4% dopo l’11,8% di 24 ore fa, che resta ben al di sopra della media nazionale e di quella regionale. In Italia 19.749, indice in calo al 5,7% (ieri era al 7,5%). In regione 2.429 positivi e 44 decessi, indice al 5,5% (ieri 17%). In una settimana sono stati registrati 3.500 nuovi casi fra bambini e studenti dai servizi 0-3 anni alle superiori, e 560 nuovi casi fra docenti e altro personale.

Aggiornamento Italia ore 14 del 9 marzo

A livello nazionale 376 decessi e 19.749 positivi (ieri 13.902) con 345.336 tamponi (ieri 184.684). I decessi da inizio pandemia sono 100.479, i casi complessivi 3.101.093. Tornano a crescere gli attuali positivi: 478.883 (in giornata + 6.350), così come continua la crescita dei ricoverati nelle terapie intensive, 56 in più di ieri, per un totale di 2.756, e dei ricoverati con sintomi: 22.393 (+ 562). I guariti odierni sono 12.999 per un totale di 2.521.731.

L’Emilia Romagna oggi registra 44 decessi (ieri 50). I positivi sono 2.429 (ieri 2.987), con 43.675 tamponi (ieri 17.492). I guariti sono 983, non si ferma la crescita dei casi attivi totali: 58.396 (+ 1.402 rispetto a ieri). Preoccupano le terapie intensive, oggi ben 21 nuovi ricoveri per un totale di 307 pazienti.

I positivi in Italia

La Lombardia torna a guidare la triste classifica dei positivi di giornata: 4.084 ( ieri 2.301), seguono Campania 2.709 (1.644), Emilia Romagna 2.429 (ieri 2.987), Piemonte 2.018 (1.214), Veneto 1.608 (757), Lazio 1.431 (1.175), Puglia 1.286 (594), Toscana 1.001 (1.000). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 559 tamponi molecolari e 52 antigenici rapidi refertati, sono 76 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (7 fino ai 14 anni, 13 nelle fascia di età 15-24 anni; 20 nella fascia 25-44 anni; 26 nella fascia 45-64; 10 dai 65 anni in su) di cui 41 asintomatici e 35 sintomatici. 41 positività sono emerse tramite tracciamento, 47 persone erano già isolate e 2 sono riferibili a focolaio già noto.

Oggi non sono registrate guarigioni. I casi attivi sono 2.349, mentre 10.196 i casi totali da inizio pandemia. Sono 102 (+ 3) i ricoveri internistici, di cui 16 in fase post acuta; 8 i pazienti in Emergency care unit, 28 (+ 4) le persone in terapia intensiva (di cui 8 ad Imola).

Alla data di ieri erano 7.220 le persone vaccinate con almeno 1 dose, di queste 4.311 hanno già completato il ciclo vaccinale di due dosi. 1.588 gli operatori della scuola e i docenti già vaccinati dai medici di famiglia, che hanno vaccinato in una settimana oltre il 50% del target.

A tal proposito va specificato che gli assititi over 80 che hanno prenotato per la vaccinazione devono compilare la breve scheda anamnestica allegata preferibilmente con il supporto di un famigliare o di altro care giver. Il medico di famiglia va consultato solo per le situazioni ed i dubbi più complessi e in questi casi lo studio medico va sempre contattato prima telefonicamente, per concordare, qualora necessario, un eventuale appuntamento. Anche per garantire che le misure di sicurezza anti-covid siano massimamente rispettate in questa difficile fase pandemica, non è possibile recarsi direttamente agli ambulatori dei medici di famiglia senza un precedente accordo.

I casi attivi per comune all’8 marzo

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 285.021 casi di positività, 2.429 in più rispetto a ieri, su un totale di 43.575 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,5%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 500.299 dosi; sul totale, 158.786 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.018 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 416 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 791 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,3 anni.

Sui 1.018 asintomatici, 497 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 53 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 39 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 420 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 901 nuovi casi, Modena (414) e Reggio Emilia (266); poi Rimini (168), Parma (146), Cesena (142); quindi Ravenna (93), Piacenza (84), Imola (76) e Forlì (71).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 25.119 tamponi molecolari, per un totale di 3.575.749. A questi si aggiungono anche 397 test sierologici e 18.456 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 983in più rispetto a ieri e raggiungono quota 215.754.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.396 (+1.402 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.045 (+1.297), il 94,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 44 nuovi decessi: 4 nella provincia di Reggio Emilia (tutti uomini, rispettivamente di 60, 77, 81 e 89 anni); 3 nella provincia di Modena (una donna di 92 e due uomini di 79 e 89 anni); 25 nella provincia di Bologna (dieci donne: di 68, 77, 81, 83, 87, 89 anni, due di 90, una di 94 e una di 95; 15 uomini rispettivamente di 48, 49, 63, 65, 72, 74, 81, 82, 84, 86, 87, 90, 91 anni, e due – di 59 e 79 anni- residenti a Imola); 2 nel ferrarese (una donna di 90 anni e un uomo di 76 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (tre donne di 68, 71 e 95 anni e un uomo di 80 anni); 6 nel riminese (una donna di 42 anni e cinque uomini: di 69, 73, 76, 78 e 90 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.871.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 307 (+21 rispetto a ieri), 3.044 quelli negli altri reparti Covid (+84).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (+4), 25 a Reggio Emilia (-1), 61 a Modena (+7), 87 a Bologna (+3), 28 a Imola (+4), 31 a Ferrara (+3), 14 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (-1), 7 a Cesena (+1) e 22 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 20.553 a Piacenza (+84 rispetto a ieri, di cui 53 sintomatici), 19.329 a Parma (+ 146, di cui 91 sintomatici), 35.708 a Reggio Emilia (+266, di cui 98 sintomatici), 49.716 a Modena (+414, di cui 320 sintomatici), 60.114 a Bologna (+901, di cui 533 sintomatici), 10.196 casi a Imola (+76, di cui 35 sintomatici), 16.384 a Ferrara (+68, di cui 24 sintomatici), 21.612 a Ravenna (+93, di cui 34 sintomatici), 10.870 a Forlì (+71, di cui 54 sintomatici), 13.605 a Cesena (+142, di cui 84 sintomatici) e 26.934 a Rimini (+168, di cui 85 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 24 casi, di cui 23 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.