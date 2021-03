Imola. Mercoledì 10 marzo, alle 10,30 si svolgerà la cerimonia di commemorazione dell’eccidio del Podere “La Rossa”, al monumento “La Rossa” (lungo il viale del Piratello – sopra l’asse attrezzato), a ricordo degli otto partigiani caduti per mano dei nazifascisti il 10 marzo 1945. Saranno presenti il sindaco di Imola, Marco Panieri, il vicesindaco di Riolo Terme, Francesca Merlini e il presidente dell’Anpi Imola, Gabrio Salieri. Verrà deposta una corona di alloro alla base del monumento.

In ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si tratterà di una cerimonia in forma ridotta, alla quale la cittadinanza non potrà partecipare.

L’iniziativa rientra nel programma di attività messo a punto dal Comune, insieme ad altri enti ed associazioni, a cominciare da Anpi, Cidra e dalle scuole, per celebrare il 76.o anniversario della Liberazione.