Faenza. Anche quest’anno l’emergenza sanitaria non ci ha purtroppo permesso di celebrare in presenza la “Giornata internazionale della donna”, quest’anno ancor più sentita all’interno della comunità faentina, scossa dal violento omicidio di Ilenia Fabbri.

Come da consuetudine, invece di regalare fiori e mimose alle proprie socie, il Cral dell’Unione della Romagna faentina ha deciso di donare 500 euro all’associazione San Giuseppe – Santa Rita di Castel Bolognese, ente che svolge attività culturali e di promozione e accoglienza, sovvenzionandosi attraverso la raccolta di fondi per far fronte alle numerose esigenze e necessità di persone in difficoltà economica, in special modo donne e bambini.

“Il nostro pensiero quest’anno non può non andare, in questa giornata in cui si celebrano le donne di tutto il mondo, a Ilenia Fabbri e a tutte le donne oggetto di violenza da parte degli uomini, un fenomeno abbietto che ancora oggi non riusciamo a debellare”, spiega Giovanna Camporesi, presidentessa del Cral dell’Unione.

(Annalaura Matatia)