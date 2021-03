Non si fermano i decessi nel territorio dell’Ausl di Imola, 2 i morti segnalati oggi a Imola, una donna di 84 anni ed un uomo di 72. I casi sono 118 (su 1.159 tamponi molecolari refertati e 339 antigenici rapidi) con l’indice di positività al 7,9%. In Italia 25.673 positivi e indice al 6,9% in crescita (ieri 6,2%). In regione 2.845 positivi e 45 decessi, indice in crescita al 7,1% (ieri 5,2%).

Aggiornamento Italia ore 14 dell’11 marzo

A livello nazionale 373 decessi e 25.673 positivi (ieri 22.409) con 372.217 tamponi (ieri 361.040). I decessi da inizio pandemia sono 101.184, i casi complessivi 3.149.017. Ancora in crescita gli attuali positivi: 497.350 (in giornata + 10.276), in crescita anche i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segna + 32, per un totale di 2.859, e i ricoverati con sintomi: 23.247 (+ 365). I guariti odierni sono 15.000 per un totale di 2.550.483.

L’Emilia Romagna oggi registra 45 decessi (ieri 43). I positivi sono 2.845 (ieri 2.155), con 39.832 tamponi (ieri 41.414). I guariti sono 1.558, superano quota 60 mila i casi attivi totali: 60.666 (+ 1.242 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+ 12 rispetto a ieri), 3.161 quelli negli altri reparti Covid (ieri 3.094).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con il maggior numeri di contagiati in giornata in crescita preoccupante: 5.849 ( ieri 4.422), seguono Campania 2.981 (3.034), Emilia Romagna 2.845 (ieri 2.155), Piemonte 2.322 (2.086), ma con un indice Rt sopra all’1,4 rischia la zona rossa, Lazio 1.800 (1.654), Veneto 1.677 (1.561), Puglia 1.634 (1.571), Toscana 1.302 (1.293). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Sono 118 i nuovi contagi registrati oggi, 26 le positività di ragazzi fino ai 14 anni, 13 quelle in età compresa tra i 15 ed i 24 anni, 26 tra i 25 e i 44 anni; 33 si trovano nella fascia 45-64 e 20 hanno dai 65 anni in su. 54 sono asintomatici e 64 sintomatici. 49 le positività emerse tramite tracciamento, 73 le persone già isolate e 6 quelle riferibili a focolaio già noto. 1 caso risulta importato dall’estero.

57 i guariti, 2.429 i casi attivi (ieri 2.370) e 10346 i casi totali da inizio pandemia.

Per quanto concerne i ricoveri, sono 85 i ricoveri internistici acuti e 15 i post acuti (che da domani saranno trasferiti all’Osco Covid di Castel San Pietro Terme), 8 pazienti in ECU, 10 in Terapia intensiva ad Imola ( – 1 rispetto a ieri), 35 in tutto in Regione (+ 2). Nessun ulteriore trasferimento di pazienti fuori territorio.

Le vaccinazioni effettuate nei diversi centri vaccinali aziendali erano 12.053 (a fine turni del 10 marzo), di cui 7.544 prime dosi e 4.509 seconde dosi. Oltre alle vaccinazioni all’Hub Osservanza, al Teatro Lolli, alla Casa della Salute di Castel San Pietro e Medicina (presso il centro raccolta sangue), si sono avviate anche le vaccinazioni presso la Casa della Salute della Vallata del Santerno per persone in assistenza domiciliare, ma trasportabili (in foto vaccinazioni alla CdS Vallata del Santerno, sala polivalente).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 289.957 casi di positività, 2.845 in più rispetto a ieri, su un totale di 39.832 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 7,1%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 538.653 dosi; sul totale, 170.502 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.146 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 622 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 890 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni.

Sui 1.146 asintomatici, 570 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 40 con gli screening sierologici, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 488 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 911 nuovi casi, poi Modena con 389 e Ravenna (328); seguono Rimini (223), Reggio Emilia (190), Cesena (186) e Ferrara (174); poi Parma (155), Forlì (140), Imola (118). Infine, Piacenza (31).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.322 tamponi molecolari, per un totale di 3.622.387. A questi si aggiungono anche 378 test sierologici e 16.510 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.558 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 218.332.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.666 (+1.242 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.160 (+1.162), il 94,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 45 nuovi decessi: 2 a Piacenza (una donna di 86 anni e un uomo di 70); 3 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 73 anni e 2 uomini di 46 e 77 anni); 8 nella provincia di Modena (6 donne – rispettivamente di 72, 78, 84, 88 e 2 di 91 anni – e 2 uomini, di 72 e 83 anni); 17 nella provincia di Bologna (5 donne, rispettivamente di 65, 76, 84 – quest’ultima di Imola – 90, 95 anni, e 12 uomini, di 66, 68, 71, 72 – quest’ultimo di Imola – 73, 74, 76, 78, 82, 85, 86, 92); 2 nella provincia di Ferrara (entrambi uomini, di 92 e 96 anni); 4 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e 3 uomini, rispettivamente di 39, 73 e 84 anni, quest’ultimo deceduto a Bologna); 9 nel riminese (5 donne, rispettivamente di 71, 84 – quest’ultima deceduta a Cesena – 85, 91 e 98 anni, e 4 uomini: uno di 81, 2 di 90, e uno di 85 anni). Nessun decesso nelle provincie di Parma e Ravenna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.959.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 345 (+12 rispetto a ieri), 3.161 quelli negli altri reparti Covid (+68).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 19 a Parma (numero invariato), 30 a Reggio Emilia (+2), 69 a Modena (-1), 98 a Bologna (+8), 35 a Imola (+2), 32 a Ferrara (+1), 15 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 8 a Cesena (invariato) e 26 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 20.651 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 22 sintomatici), 19.554 a Parma (+155, di cui 98 sintomatici), 36.170 a Reggio Emilia (+190, di cui 98 sintomatici), 50.209 a Modena (+389, di cui 280 sintomatici), 61.625 a Bologna (+911, di cui 476 sintomatici), 10.346 casi a Imola (+118, di cui 64 sintomatici), 16.699 a Ferrara (+174, di cui 59 sintomatici), 22.209 a Ravenna (+328, di cui 231 sintomatici), 11.133 a Forlì (+140, di cui 114 sintomatici), 13.922 a Cesena (+186, di cui 148 sintomatici) e 27.439 a Rimini (+223, di cui 109 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 22 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare. Sono stati inoltre eliminati 2 casi, sempre comunicati in precedenza, giudicati non Covid-19.