Faenza. La figlia di Ilenia Fabbri, la 46enne faentina che lavorava a Imola assassinata dall’alba del 6 febbraio nella sua casa di via Corbara, difende il padre Claudio Nanni, accusato di essere il mandante del femminicidio.

“Il problema non è il mio babbo. Il problema è Barbieri Pierluigi”, il killer che ha confessato e ha detto di essere stato mandato dall’ex marito, spiega la figlia Arianna intervistata dalla trasmissione “Mattino Cinque”, su Canale 5.

“Il mio babbo mi ha scritto una lettera – sottolinea la giovane Arianna- in cui dice di volermi tanto bene. Io so che non voleva ammazzare la mamma. Lui me l’ha detto. Ha sbagliato a volerle fare paura ma il problema non è il nio babbo. Il problema è Barbieri Pierluigi”. Ovvero colui che ha commesso il femminicio, detto “Lo Zingaro”, che era già stato in carcere per pestaggi e punizioni punitive.

Barbieri ha dichiarato però che l’amico Claudio Nanni gli aveva detto di uccidere Ilenia.