Imola. Saranno realizzati mercoledì 17 marzo i lavori per migliorare la sicurezza dell’accesso di studenti e famiglie alle scuole primaria e secondaria di primo grado di Sesto Imolese. A seguito di una richiesta del comitato Genitori Scuole Sesto Imolese e della dirigente scolastica dell’IC1 Angela Rita Iovino, pervenuta al Comune a metà dicembre, che manifestava problemi di sicurezza all’ingresso e all’uscita degli studenti, causa il traffico veicolare e la sosta delle auto, il Comune si è attivato con Area Blu e Polizia Locale al fine di individuare gli interventi utili a ridurre tale problematica.

E’ stata elaborata una proposta, poi condivisa con il Comitato dei Genitori, con il quale è iniziato un dialogo che ha portato a mettere a punto la soluzione che sarà realizzata.

In particolare l’intervento prevede la riduzione a 30km/h del limite di velocità del tratto di via San Vitale in corrispondenza della scuola e la rimozione dei parcheggi ora previsti a lato del percorso pedonale che costeggia la stessa, che diventeranno un ampliamento dell’area pedonale utile a mantenere il distanziamento di studenti, studentesse e famiglie in ingresso e in uscita dalla scuola.

A questo si aggiunge il ripristino della segnaletica a terra, utile a rimarcare le due corsie ciclabili esistenti ai due lati della carreggiata e l’attraversamento pedonale, così da garantire un percorso in sicurezza per chi arriva a scuola a piedi o in bicicletta.

“Sono felice del risultato della stretta collaborazione tra comitato Genitori di Sesto Imolese, dirigente Iovino, Comune e Area Blu che ci ha portati a definire in tempi rapidi una soluzione che mette in sicurezza l’ingresso alla scuola e allo stesso tempo migliora i collegamenti ciclopedonali sulla via San Vitale. Un passo a favore della mobilità sostenibile per le scuole, che è un tema al quale stiamo lavorando in senso ampio su tutto il nostro territorio. Dialogo e costruzione di soluzioni condivise sono gli elementi base di una partecipazione attiva di cittadini e cittadine ed è il modo con cui stiamo procedendo per la soluzione delle criticità che vengono via via poste all’attenzione del Comune”, sottolinea Elisa Spada, assessora alla Mobilità del Comune.

Da parte sua, il consigliere delegato alle frazioni, Alan Manara aggiunge: “Ringrazio i residenti della frazione di Sesto Imolese per aver posto all’attenzione del Comune queste importanti sollecitazioni atte a migliorare la viabilità e la sicurezza nei pressi della scuola pubblica di Sesto Imolese. Si tratta di uno dei tanti interventi che il Comune realizzerà sulle frazioni. Si lavorerà anche su altri temi: questo è un primo segno anche di risposta a quelle che sono le richieste del territorio e di apertura verso lo stesso che si concretizzerà con i lavori del 17 marzo”.