Devi digitalizzare l’articolo di una rivista, le pagine di un libro, o un contratto stampato? Le alternative sono due: puoi scegliere di trascrivere il testo, impiegando moltissimo tempo anche per le eventuali correzioni, oppure puoi semplicemente procedere convertendo il testo in file digitali editabili in pochi minuti. Per farlo, ti bastano uno scanner oppure una fotocamera digitale come quella di uno smartphone, e un software per convertire PDF in OCR, ovvero un programma per il riconoscimento ottico dei caratteri. Vediamo insieme come funziona.

Cosa significa OCR?

Il riconoscimento ottico dei caratteri è una tecnologia che consente di convertire tipologie diverse di documenti, come quelli scannerizzati, foto digitali, o file PDF, in dati modificabili e ricercabili. Sono moltissime le situazioni in cui l’OCR può tornarti utile, ma tra le più frequenti troviamo la ricezione di un documento cartaceo, come un depliant piuttosto che un contratto o un qualsiasi altro documento, ricevuto in formato PDF, e su cui si intende apportare appunto delle modifiche.

Il PDF infatti, è un tipo di file con moltissimi pregi, tra cui quelli di un aspetto grafico professionale e l’alto livello di sicurezza. Questo secondo fattore però, in alcuni casi risulta un limite. Per poter estrarre e riutilizzare le informazioni contenute nel PDF è dunque necessario un software OCR che come spiegato in precedenza è in grado di riconoscere i caratteri presenti nell’immagine, per creare parole e frasi come avverrebbe con un comune editor di testo.

Software OCR: quali sono?

Esistono moltissimi software in grado di trasformare un PDF o un’immagine in testo modificabile, ma probabilmente il miglior convertitore OCR online gratis è PDFelement. Molto spesso infatti, le soluzioni prove di costo risultano piuttosto scarne di funzionalità, mentre quelle a pagamento sicuramente più efficienti presentano costi elevati. PDFelement, che permette invece di convertire PDF in OCR gratis online, esce da questa regola. Ma diamo un’occhiata a come il software OCR riconosce i testi.

Innanzitutto l’applicazione analizza la struttura dell’immagine del documento. Successivamente effettua le la divisione della pagina in elementi, come blocchi di testo, tabelle, o immagini. A questo punto l’utente può intervenire a seconda delle sue necessità, aggiungendo o eliminando a piacimento tali elementi. Inoltre, offre il supporto del dizionario per molte lingue. Il programma inoltre, assicura un’analisi precisa, quindi il riconoscimento dei caratteri risulta accurato.

Come funziona PDFelement

PDFelement è un lettore OCR gratuito ricco di funzionalità. Ciò che però colpisce subito, è la sua facilità di utilizzo, caratteristica fondamentale per qualsiasi programma. Il processo di conversione OCR si articola in tre fasi. La prima prevede l’apertura o l’eventuale scansione del documento. La seconda fase consiste nell’attivare la funzionalità OCR che come spiegato in precedenza sarà in grado di riconoscere e identificare i caratteri di testo presenti sul suddetto documento.

Infine, una volta apportate le modifiche necessarie, sarà possibile procedere con l’esportazione finale in uno de formati compatibili, o in alternativa procedere con il classico copia e incolla in un qualsiasi editori, come Microsoft Word o Excel. Trattandosi di un servizio online inoltre, non è necessario nemmeno scaricare e installare il programma, dal momento che sarà accessibile da un comunissimo browser tra i più comuni, come Google Chrome, Mozilla Firefox, o altri ancora.

I vantaggi dell’OCR

I vantaggi dell’OCR sono numerosi, ma il primo della lista riguarda il layout, identico al documento originale. Un lettore OCR free online come PDFelement consente di risparmiare tempo e fatica quando si ha la necessità di creare, modificare, ed elaborare diversi documenti. Attraverso l’OCR è possibile estrarre citazioni da libri o riviste per creare documenti per il lavoro o lo studio, senza alcuna trascrizione. L’intero processo di conversione dei dati da un documento cartaceo, un’immagine o un PDF avviene in meno di un minuto. Il documento finale risultante dal riconoscimento appare esattamente come l’originale!