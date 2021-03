Imola. Tutti insieme, a sostegno di chi è più in difficoltà causa il Covid. E’ questo lo spirito unitario che ha spinto il consiglio comunale, nelle persone del presidente del Consiglio Comunale, del vicepresidente del consiglio comunale e dei presidenti dei Gruppi Consiliari a firmare in modo congiunto una mozione che impegna la giunta ed il sindaco “a destinare le risorse previste per l’attività istituzionale del Presidente del Consiglio e i fondi dei Gruppi Consiliari stanziati per l’ anno 2020 e non utilizzati, a seguito dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, alle categorie maggiormente colpite dal Covid-19”.

La mozione verrà inserita nell’ordine del giorno di uno dei prossimi consigli comunali.

Su un totale di 12.421,99 euro complessivi stanziati per il 2020 – di cui 7.422 stanziati per l’attività istituzionale del presidente del Consiglio comunale e 4.999,99 per i gruppi consiliari – quelli non utilizzati e che quindi la giunta dovrà impegnare a sostegno dei più colpiti dal Covid-19 sono 11.917,26 euro.

“La pandemia sta segnando la vita di molte persone con pesanti conseguenze sociali ed economiche. Ringrazio tutti i Gruppi consiliari perché siamo riusciti, con uno spirito si leale collaborazione, a convergere su una proposta unitaria che in questo momento storico assume un particolare valore per la nostra comunità cittadina. Siamo davvero tutti sulla stessa barca ed è importante che la politica testimoni come sia possibile, pur nella diversità delle idee, trovare soluzioni condivise per il bene della nostra città” commenta Roberto Visani, presidente del consiglio comunale.

Da parte sua il vicepresidente del consiglio comunale Nicolas Vacchi dichiara che “in un periodo difficile come quello della pandemia, è stato bello poter rinunciare a queste risorse economiche che spetterebbero ai gruppi politici presenti in consiglio comunale, per poter poi istituire un fondo a sostegno delle categorie colpite dal Covid”.

Oltre al presidente del Consiglio comunale Roberto Visani, la mozione è stata firmata dal vice presidente del consiglio comunale e presidente del Gruppo Consiliare FDI, Nicolas Vacchi; dalla presidente del Gruppo Consiliare PD, Francesca Degli Esposti; dal presidente del Gruppo Consiliare Imola Corre, Alan Manara; dal presidente del Gruppo Consiliare Imola Coraggiosa Progressista Ecologista, Filippo Samachini; dal presidente del Gruppo Consiliare Lega per Salvini Premier, Daniele Marchetti; dalla presidente del Gruppo Consiliare Lista civica Cappello Sindaca, Marinella Vella e dal presidente del Gruppo Consiliare M5S, Ezio Roi.