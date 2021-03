Imola. Un altro piccolo passo avanti sulle vaccinazioni. Dal 15 marzo potranno prenotarsi i cittadini nati nel 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 residenti sul Circondario imolese o con domicilio sanitario, ossia seguiti da un medico di famiglia convenzionato con l’Ausl di Imola. Sono in tutto circa 6.000 persone, oltre il 57% residenti ad Imola-Mordano, il 21% a Castel S. Pietro-Dozza, il 7% in Vallata e il 15% a Medicina e Castel Guelfo.

Un numero complessivo che ricomprende anche un sottoinsieme di 1.500 pazienti estremamente vulnerabili (per patologia e gravità della stessa), che hanno già ricevuto nella mattinata del 12 marzo un Sms dell’AuslL di Imola che li ha informati del fatto che non dovranno prenotarsi perché saranno contattati dall’Ausl di Imola in base alla disponibilità di vaccino, così come accadrà per ulteriori 5600 cittadini del territorio ricompresi nell’elenco delle persone estremamente vulnerabili.

Prenotazioni

Le vaccinazioni saranno prenotabili in tutte le farmacie del territorio, nelle parafarmacie abilitate, tramite il Fascicolo sanitario elettronico, tramite l’App ER Salute, tramite il Portale CupWeb, tramite Cup telefonico Numero verde 800 040606 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, negli Sportelli unici (Cup) di: Imola (Ospedale S. Maria della Scaletta e Palazzina Ex Direzione sanitaria Lolli); Castel S. Pietro Terme (Casa della Salute); Medicina (Casa della Salute); Borgo Tossignano (Casa della Salute della Vallata)

La vaccinazione si prenota senza prescrizione medica. E’ sufficiente comunicare all’operatore o inserire nei portali dedicati i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) o il proprio codice fiscale.

Tutti i cittadini del target individuato riceveranno un appuntamento entro il mese di aprile, pertanto, pur comprendendo il desiderio di effettuare la vaccinazione il prima possibile, si invita tutti a non affollarsi presso i punti prenotativi fin dalle prime ore del mattino.

I cittadini tra 75 e 79 anni che, pur non essendo seguiti in assistenza domiciliare, risultassero non trasportabili al Centro vaccinale possono richiedere la vaccinazione protetta all’Ausl di Imola compilando il form on line (attivo dal 15 marzo) e saranno poi richiamati per valutare il caso e concordare la miglior soluzione. Per informazioni info.vaccinazionicovid19@ausl.imola.bo.it.

I cittadini che soggiornano sul territorio aziendale, ma non sono residenti né hanno il domicilio sanitario sul nostro territorio, devono fare riferimento alla propria Ausl di assistenza o richiedere un domicilio sanitario (e scegliere un medico di famiglia) all’Ausl di Imola.

Anche per questo target le vaccinazioni si svolgeranno presso il Centro vaccinale Hub Osservanza Via Padovani 9, fin da martedì 16 marzo. Si richiede la puntualità: è importante non arrivare con oltre 5 minuti di anticipo per evitare assembramenti. Eventuali dubbi o richieste di informazioni specifiche potranno essere rivolti al medico presente nella sede vaccinale.

I documenti di cui si deve essere provvisti al momento della vaccinazione sono i seguenti:

– la tessera sanitaria;

– un documento di identità;

– la scheda anamnestica allegata al promemoria di appuntamento, sia che si prenoti via web, sia che ci si rechi ai CUP, mentre se si utilizza la prenotazione telefonica si può richiederne l’invio mail all’operatore o si può scaricare direttamente dal sito aziendale.

Si invitano i care giver ad assistere i propri famigliari/assistiti nell’operazione di compilazione della scheda anamnestica, che richiede l’indicazione delle patologie e dei farmaci che vengono assunti.