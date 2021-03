Ancora una giornata senza decessi nell’Ausl di Imola, i positivi sono 93 (su 972 tamponi molecolari refertati e 441 antigenici rapidi) con un indice di positività in lieve crescita al 6.6% (ieri 6,4%). In Italia 21.315 e indice al 7.8% (ieri 7%). I ricoverati nelle terapie intensive tornano sopra quota 3 mila. In regione 3.023 positivi e 51 decessi, indice in crescita come sempre nei festivi al 12,1% (ieri 7,5%).

Aggiornamento Italia ore 14 del 14 marzo

A livello nazionale 264 decessi e 21.315 positivi (ieri 26.062) con 273.966 tamponi (ieri 372.944). I decessi da inizio pandemia sono 102.145, i casi complessivi 3.223.142. Sempre in crescita gli attuali positivi: 531.266 (in giornata + 11.205), le terapie intensive superano quota 3 mila: 3.082, in giornata il saldo tra ingressi e uscite segna + 100, aumentano i ricoverati con sintomi: 24.518 24.153 (+ 365). I guariti odierni sono 14.970 per un totale di 2.579.896.

L’Emilia Romagna oggi registra 51 decessi (ieri 31). I positivi sono 3.023 (ieri 2.950), con 24.909 tamponi (ieri 39.228). I guariti sono 883, crescono ancora i casi attivi totali: 66.568 (+ 2.089 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 364 (+ 10 rispetto a ieri), 3.321 quelli negli altri reparti Covid (ieri 3.254).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con il maggior numeri di contagiati: 4.334 (ieri 5.809), seguono Emilia Romagna 3.023 (ieri 2.950), Campania 2.449 (2.940), Lazio 1.812 (1.998), Veneto 1.587 (2.682), Puglia 1.542 (1.700), Piemonte 1.530 (2.159), Toscana 1.305 (1.326). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 972 tamponi molecolari refertati e 441 antigenici rapidi, sono 93 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (19 fino ai 14 anni, 13 nelle fascia di età 15-24 anni; 24 nella fascia 25-44 anni; 26 nella fascia 45-64; 11 dai 65 anni in su), di cui 50 asintomatici e 43 sintomatici. 49 positività sono emerse tramite tracciamento; 60 persone erano già isolate e 13 sono riferibili a focolaio già noto. Anche oggi non vengono registrati decessi. 47 i guariti.

I casi attivi salgono a 2.467 (ieri 2.421), 10.634 i casi totali da inizio pandemia. Nella mattinata di oggi erano 81 i ricoveri internistici (+ 1); 14 i Covid posti acuti in Osco Covid, 6 in ECU, 33 le persone in Terapie intensive regionali (come ieri), di cui 12 ad Imola (- 1).

Alla data di ieri erano 8.155 le persone vaccinate con almeno 1 dose, di queste 4.841 hanno già completato il ciclo vaccinale di due dosi, per un totale di 12996, oltre alla vaccinazioni degli operatori della scuola presso i Medici di famiglia. Ieri si sono avviate in Vallata le vaccinazioni a domicilio per i pazienti allettati e non trasportabili ai centri vaccinali.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 299.339 casi di positività, 3.023 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 12,1%, come sempre nei festivi non indicativa della tendenza generale a causa del minor numero di tamponi fatti.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine.

Da domani 15 marzo in tutta l’Emilia-Romagna sono aperte le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni (i nati dal 1942 al 1946). In partenza anche le chiamate delle Aziende sanitarie alle persone ‘estremamente vulnerabili’, cioè affette da patologie critiche.

Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 585.635 dosi; sul totale, 187.434 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.458 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 606erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 1.019 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,4 anni.

Sui 1.458 asintomatici, 771 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 76attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 88 con gli screening sierologici, 16 tramite i test pre-ricovero. Per 507 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 870 nuovi casi, seguita da Modena (450), Ravenna (330), Rimini (299), Reggio Emilia (243), Parma (228), Ferrara (183), Cesena (147), Forlì (143), Imola (93) e Piacenza (37).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.038 tamponi molecolari, per un totale di 3.687.245. A questi si aggiungono anche 58 test sierologici e 7.871 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 883 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 221.695.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 66.568 (+2.089 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 62.883 (+2.012), il 94,4% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 51 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 77 anni); 8 nella provincia di Modena (tre donne rispettivamente di 83, 92 e 76 anni, cinque uomini di 84, 83, 94, 79 e 88 anni); 3 a Reggio Emilia (una donna di 57 anni e due uomini di 84 e 88 anni); 17 nella provincia di Bologna (dodici uomini di 69, 59, 68, 55, 81, 60, 81, 68, 84, 85, 73 e 59 anni); 2 nella provincia di Ravenna (una donna di 92 e un uomo di 75 anni), 2 nella provincia di Ferrara (una donna di 85 e un uomo di 81 anni), 4 in provincia di Rimini (una donna di 85 e tre uomini di 73, 73 e 81 anni), 14 nella provincia di Forlì-Cesena (otto donne di 64, 78, 69, 79, 92, 78, 86 e 87 anni, sei uomini di 52, 83, 73, 76, 64 e 78 anni). Nessun decesso nella provincia di Parma.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.076.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 364 (+10 rispetto a ieri), 3.321 quelli negli altri reparti Covid (+67).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 20 a Parma (+1), 29 a Reggio Emilia (-1), 81 a Modena (+8), 108 a Bologna (+2), 33 a Imola (invariato), 33 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (+3), 4 a Forlì (-1), 6 a Cesena (-1) e 23 a Rimini (-2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 20.857 a Piacenza (+37 rispetto a ieri, di cui 24 sintomatici), 20.241 a Parma (+228, di cui 73 sintomatici), 37.013 a Reggio Emilia (+243, di cui 103 sintomatici), 51.682 a Modena (+450, di cui 281 sintomatici), 64.206 a Bologna (+870, di cui 438 sintomatici), 10.634 casi a Imola (+93, di cui 43 sintomatici), 17.240 a Ferrara (+183, di cui 43 sintomatici), 23.038 a Ravenna (+330, di cui 187 sintomatici), 11.596 a Forlì (+143, di cui 97 sintomatici), 14.403 a Cesena (+147, di cui 105 sintomatici) e 28.429 a Rimini (+299, di cui 171 sintomatici).