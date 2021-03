Rimini. Prosegue tra rigidi protocolli anti-Covid il Campionato italiano individuale Allieve Gold (under 13) della Federazione Ginnastica d’Italia. Nella seconda prova regionale spicca ancora un podio Biancoverde tra le Allieve di quarto livello; troviamo infatti Elisa Calderoni al primo posto e Anna Villa al secondo. Uno scambio di posizioni tra le due ginnaste, rispetto alla prima prova di Ferrara, che dimostrano proprio un bell’esempio di spirito sportivo, senza invidie, spronandosi reciprocamente a miglioramenti tecnici, di maturità ed autonomia, utili a farle crescere entrambe.

Nella categoria Allieve di terzo livello Anastasia Kozicka fa una buona gara di ripresa dopo più di un anno senza competizioni e giunge a un valido settimo posto, mentre le due allieve più piccole di secondo livello, Alice Barboni e Alissa Yuna Minguzzi, migliorando notevolmente le esecuzioni rispetto alla prima prova di Ferrara, si piazzano rispettivamente al quinto ed undicesimo posto della classifica. Tutte ora si alleneranno per l’ultima prova regionale prevista alla fine di aprile per poi accedere alla finale nazionale italiana nel mese di maggio

Sabato 13 marzo si è svolta sempre a Rimini l’unica prova regionale 2021 del Campionato italiano Silver di livello Eccellenza, LE e LE3 (competizione su 3 attrezzi escluse le parallele). Sono presenti 4 ginnaste senior e una junior, che tornano finalmente in campo gara dopo un lungo periodo.

Nella categoria LE, le senior Beatrice Mazzini, Linda Santandrea e Federica Canducci presentano i loro esercizi riuscendo a portare anche qualche nuovo elemento (solo Mazzini gareggia su tutti e quattro gli attrezzi) classificandosi rispettivamente quinta (3° posto al volteggio), settima (3° posto alla trave) e nona. Sara Ghiddi, altra ginnasta senior, svolge la gara nella categoria LE3 classificandosi anche lei ottava con una gara non troppo precisa a causa dell’emozione per il ritorno in gara. Martina Battaglia, junior e specialista su due attrezzi ottiene un ottimo secondo posto sia al volteggio che al Corpo libero.

Le ginnaste del settore Silver sono ora qualificate per la fase nazionale in programmazione nel mese di giugno a Rimini.