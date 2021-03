L’amministrazione e il Consiglio comunale di Faenza organizzano un incontro online rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, in occasione di tre importanti anniversari che ricorreranno mercoledì 17 marzo di quest’anno, come il 160° dell’Unità d’Italia, i 75 anni delle prime elezioni post-belliche e i 75 anni del primo voto alle donne in Italia.

L’incontro rappresenta l’occasione per ripercorrere (con le studentesse e gli studenti delle superiori) l’importante contributo e i temi portati avanti dalle donne sia nella costruzione dello stato unitario e poi nella nascita e sviluppo della Repubblica e anche nella stesura della Carta costituzionale.

Se ne parlerà con Caterina Liotti, storica e archivista del Centro documentazione donna di Modena – Istituto culturale di ricerca.

L’evento si terrà, in diretta sulla pagina YouTube dell’Unione della Romagna faentina, mercoledì 17 marzo alle 11, mentre alle 18 verrà ritrasmessa la registrazione dell’incontro sulla pagina Facebook del Comune di Faenza.

(Annalaura Matatia)