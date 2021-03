Medicina. I carabinieri hanno arrestato un 20enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito in manette durante un’attività anti droga che i militari stavano facendo in via Guglielmo Marconi.

momento del controllo, il giovane stava vendendo della droga a un coetaneo. Sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, lo spacciatore è stato trovato in possesso di una decina di grammi di hashish e 270 euro in contanti.

Il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 20enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.