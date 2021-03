Faenza. Forse questa è la volta buona per avere una legge sull’artigianato artistico. Almeno questa è la rassicurazione che il senatore Stefano Collina, primo firmatario del disegno di legge, ha garantito a Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia Romagna in un incontro che si è tenuto a Faenza lo scorso 19 marzo, proprio nella giornata in cui si celebrava San Giuseppe, patrono degli artigiani. Presenti anche il segretario regionale Amilcare Renzi e il segretario di Confartigianato Ravenna, Tiziano Samorè.

“Ringrazio Confartigianato di questa opportunità per presentare questa iniziativa che abbiamo avviato al Senato, nell’ambito della 10ª Commissione permanente, per dare vita ad una legge sull’artigianato artistico – ha sottolineato Stefano Collina, faentino, senatore del Partito democratico, vicepresidente della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) -. Il Paese sta vivendo un periodo di grande difficoltà economica e siamo in un momento nel quale bisogna porre le basi per una ripartenza positiva, un’esigenza colta da tutte le forze politiche che hanno sviluppato una predisposizione costruttiva sui temi che riguardano la valorizzazione del territorio e delle piccole imprese. E in questo ambito c’è una specificità rappresentata dall’artigianato artistico, elemento identitario di tante piccole realtà italiane, che messe assieme sono un elemento valoriale per tutto il Paese”.

“E’ con grande soddisfazione che ospitiamo il senatore Stefano Collina nella sede di Confartigianato a Faenza come primo firmatario di una proposta di legge sull’artigianato artistico, ma anche come amico e concittadino con il quale abbiamo già condiviso altre esperienze legate al mondo dell’artigianato – ha affermato Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia Romagna -. E lo facciamo a maggior ragione in questa fase dove tutto il Paese sta soffrendo e l’artigianato artistico in modo particolare per il suo legame stretto che ha con il turismo. Questa proposta rappresenta una vera e propria boccata d’aria pura che potrebbe davvero cambiare le sorti di questo comparto dell’artigianato”.

“Collina sa bene cosa rappresenta l’artigianato artistico per Faenza, per tutta la provincia di Ravenna e per tutta la nostra regione. Ma sa anche che questa è una realtà rappresentativa di molti territori dell’Italia, tante iconografie di un variegato e diffuso mondo artigianale – ha aggiunto Servadei -. Per questo la prima cosa che possiamo fare è ringraziare a nome dei territori e di tutto il nostro sistema associativo, in secondo luogo vogliamo assicurare che tutti noi di Confartiginato Emilia-Romagna saremo al suo fianco, a disposizione per fare qualsiasi cosa possa essere utile nel difficile percorso che un disegno di legge deve fare prima di diventare a tutti gli effetti legge dello Stato. Intanto possiamo annunciare che l’1 aprile ospiteremo il senatore Collina a Roma per la presentazione la legge a tutto il gruppo dirigente nazionale dell’associazione”.

“Esistono radici culturali profonde che si sono tramandate fino ad oggi, un saper fare, bene e bello, che è un connotato costitutivo dell’Italia e degli italiani e l’artigianato artistico è il simbolo di tutto questo, quindi è da valorizzare, da recuperare, da reinserire in un percorso virtuoso, che nello stesso tempo contribuisca a creare una nuova consapevolezza nelle giovani generazioni – ha poi aggiunto Collina -. Si tratta di creare le condizioni affinché queste conoscenze vengano tramandate, facilitando dei passaggi di imprese che mantengano in vita queste realtà sostenendole anche dal punto di vista economico”.

Il testo ha trovato l’adesione trasversale di tanti senatori che fa ben sperare in un percorso positivo del disegno di legge. “La valorizzazione dell’artigianato artistico raccoglie anche quel bisogno di tornare nei territori, spesso piccoli centri dove l’identità passa proprio attraverso questo tipo di artigianato artistico – ha concluso Collina -. L’appoggio di Confartigianato sarà molto importante in queste fasi. Credo ci siano le condizioni in Parlamento e, mi auguro, anche nel Paese per riuscire a condurre in porto questa legge”.

“Oggi ospitiamo il senatore Collina a Faenza, città punto di riferimento della ceramica artistica, per parlare di una legge che, se approvata, garantirà notevoli opportunità al mondo dell’artigianato artistico – ha affermato in conclusione Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Emilia Romagna -. La creatività, la manualità, la storicità del mondo dell’artigianato che hanno abbellito nei secoli i nostri borghi e le nostre città meritano un impegno comune della politica e dell’associazionismo per dare continuità a quel meraviglioso lavoro fatto nel passato, di cui Faenza ne è espressione concreta”.