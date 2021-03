Tornano i decessi nell’Asl di Imola: ben 5 sono segnalati nella giornata odierna: tre cittadini di Imola, due uomini di 77 e 89 anni e una donna di 90 anni, un uomo di 84 anni di Fontanelice e una donna di 82 anni di Castel San Pietro Terme.

39 i casi con un indice di positività che torna a crescere al 7,9% (ieri 4,5%). Continua quindi un andamento altalenante frutto probabilmente delle modalità con cui vengono effettuati i tamponi. In Italia 551 morti, 18.765 casi, con indice di positività in calo al 5,6% (ieri 8,2%). In Emilia Romagna 1.578 positivi, 57 decessi, indice in calo al 4,4% (ieri 10,6%).

Aggiornamento Italia ore 12 del 23 marzo

A livello nazionale 551 decessi e 18.765 positivi (ieri 13.846) con 335.189 tamponi (ieri 169.196). I decessi da inizio pandemia sono 105.879, i casi complessivi 3.419.616. Ancora in calo gli attuali positivi: 560.654 (in giornata – 2.413). Crescono invece ancora le terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segnala + 36 (i nuovi ingressi sono 317, ieri 227), per un totale di 3.546. In crescita anche i ricoverati con sintomi, 379 in più per un totale di 28.428. Resta alto il numero dei guariti, non come ieri ma comunque sono 20.601 per un totale di 2.753.083.

L’Emilia Romagna oggi registra 57 decessi (ieri 44). I positivi sono 1.578 (ieri 2.118), con 35.928 tamponi (ieri 19.902). I guariti sono 2.671, finalmente tornano a calare i casi attivi totali: 73.596 (- 1.150 rispetto a ieri). Crescono invece di 5 unità i ricoverati nelle terapie intensiva per un totale di 395, calano i ricoverati negli altri reparti Covid: 3.659 (- 38).

I positivi in Italia

La Lombardia torna ad essere la regione con più positivi: 3.643 (2.105), seguono Piemonte 2.080 (1.5211), Veneto 1.966 (981), Campania 1.862 (1.313), Puglia 1.664 (844), Emilia Romagna 1.578 (ieri 2.118), Lazio 1.491 (1.407), Toscana 1.062 (1.140). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 450 tamponi molecolari refertati e 44 antigenici rapidi, oggi sono 39 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (7 fino ai 14 anni, 2 nelle fascia di età 15-24 anni; 7 nella fascia 25-44 anni; 14 nella fascia 45-64; 9 dai 65 anni in su), di cui 22 asintomatici e 17 sintomatici. 22 positività sono emerse tramite tracciamento. 19 persone erano già isolate.

I guariti sono 335 (da oggi si riattiva la regola nazionale per cui i positivi sono considerati guariti dopo il 21esimo giorno di isolamento a prescindere dal referto del tampone). I casi attivi sono 1.689 (ieri 2.024), i casi totali sono 11216 da inizio pandemia.

93 i ricoveri internistici Covid (+ 3); 8 in ECU, 32 le persone in Terapie Intensive regionali (- 1), di cui 12 ad Imola (-2). 21 i ricoveri di post acuti Covid in OsCo e 17 le persone in Covid Hotel.

Alla data di ieri erano 10.491 le persone vaccinate con almeno 1 dose, di queste 5.911 hanno già completato il ciclo vaccinale di due dosi, per un totale di 16.402 vaccinazioni eseguite.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 320.632 casi di positività, 1.578 in più rispetto a ieri, su un totale di 35.928 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,4%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 80 in su; proseguono prenotazioni e vaccinazioni anche per il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Riprese anche le prenotazioni e le somministrazioni vaccinali per le persone dai 75 ai 79 anni, dopo il via libera dell’Agenzia europea dei medicinai (Ema) sul vaccino AstraZeneca e l’autorizzazione di Aifa.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 707.624 dosi; sul totale, 247.054 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 684 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 418 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 654 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,6 anni.

Sui 684 asintomatici, 383 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 26 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 69 con gli screening sierologici, 5 tramite i test pre-ricovero. Per 201 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 356 nuovi casi e Modena (296); poi Reggio Emilia (192) e Parma (187), quindi Ferrara (101), Cesena (99), Rimini (96), Piacenza (80). Seguono le province di Forlì (67), Ravenna (65) e Imola (39).

Il Report settimanale sull’andamento dell’epidemia in regione è disponibile al link https://bit.ly/3cchIwp e contiene anche i dati di contagio in ambito scolastico. In particolare, i dati sono relativi a tutti i contagi che, sul territorio regionale, hanno interessato, a partire dal 14 settembre 2020, inizio delle scuole, fino al 21 marzo 2021, rispettivamente studenti/alunni e docenti/operatori scolastici di servizi educativi 0-3 anni, scuole per l’infanzia, scuole primarie di I grado, scuole secondarie di I e II grado. Oltre al numero assoluto, è anche indicata la percentuale dei casi positivi rispetto a tutti i casi di positività registrati in Emilia-Romagna nello stesso periodo. Infine, una tabella fotografa la situazione contagi in ambito scolastico nel periodo 8 marzo – 21 marzo 2021, nel quale si sono registrati 2.921 nuovi casi fra bambini e studenti/alunni dai servizi 0-3 anni alle superiori e 353 nuovi casi fra docenti e personale scolastico.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.994 tamponi molecolari, per un totale di 3.858.286. A questi si aggiungono anche 131 test sierologici e 14.934 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.671 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 235.512.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 73.596 (-1.150 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 69.542 (-1.117), il 94,5% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 78 anni); 2 nel parmense (due donne, di 66 e 91 anni); 2 nella provincia di Reggio Emilia (entrambe donne, di 74 e 81 anni); 9 nella provincia di Modena (quattro donne di 53, 73 e due di 79 anni; cinque uomini, di 64, 68, 72, 75 e 92 anni); 23 nella provincia di Bologna (9 donne: di 46, 65, 66, 76, 82, 87, due di 88 e una di 90 anni residente a Imola; 14 uomini – di 65, 70, 72, due di 77, di cui uno residente a Imola, 79, due di 81, 82, due di 84, 86, 89 – residente a Imola – e 92 anni); 4 nella provincia di Ferrara (una donna di 61 anni e tre uomini di 79, 86 e 92 anni); 3 in provincia di Ravenna (due donne, di 86 e 92 anni, e un uomo di 83 anni); 12 in provincia di Forlì-Cesena (sei donne, di 74, 78, 79, 83, 84 e 93 anni; sei uomini, rispettivamente di 61, 68, 73, 77, 83 e 94 anni); 1 nel riminese (una donna di 89 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.524.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 395 (+5 rispetto a ieri), 3.659 quelli negli altri reparti Covid (-38).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 9 a Piacenza (-1), 25 a Parma (+1), 33 a Reggio Emilia (+1), 77 a Modena (-1), 119 a Bologna (-1), 32 a Imola (-1), 35 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (+2), 10 a Forlì (+1), 7 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 29 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 21.363 a Piacenza (+80 rispetto a ieri, di cui 52 sintomatici), 21.756 a Parma (+187, di cui 104 sintomatici), 39.064 a Reggio Emilia (+192, di cui 102 sintomatici), 55.204 a Modena (+296, di cui 195 sintomatici), 69.370 a Bologna (+356, di cui 206 sintomatici), 11.216 casi a Imola (+39, di cui 17 sintomatici), 18.728 a Ferrara (+101, di cui 30 sintomatici), 24.839 a Ravenna (+65, di cui 29 sintomatici), 12.734 a Forlì (+67, di cui 56 sintomatici), 15.853 a Cesena (+99, di cui 63 sintomatici) e 30.505 a Rimini (+96, di cui 40 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 26 casi, di cui 25 positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare e 1 caso risultato non Covid-19.