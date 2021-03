Una giornata senza decessi per l’Ausl di Imola, crescono invece i casi: 62 con un indice di positività anch’esso in crescita al 7% (ieri 6,2%). In Italia 460 morti (lo stesso numero di 24 ore fa), 23.696 casi e indice al 6,8%, decisamente in crescita rispetto al 5,8% di ieri. In Emilia Romagna 2.070 positivi, 58 decessi, indice ancora in crescita al 5,9% (ieri 5%).

Aggiornamento Italia ore 12 del 25 marzo

A livello nazionale 460 decessi e 23.696 positivi (ieri 21.267) con 349.472 tamponi (ieri 363.767). I decessi da inizio pandemia sono 106.799, i casi complessivi 3.464.543. Si confermano in crescita gli attuali positivi: 562.856 (in giornata + 1.548). Terapie intensive ancora sù, il saldo tra ingressi e uscite segnala + 32 (i nuovi ingressi sono 260, ieri 300), per un totale di 3.620. Leggero calo dei ricoverati con sintomi, 14 in meno per un totale di 28.424. Restano sopra quota 20 mila i guariti: 21.673 per un totale di 2.794.888.

L’Emilia Romagna registra 58 decessi (ieri 45). I positivi sono 2.070 (ieri 1.725), con 34.925 tamponi (ieri 34.163). I guariti sono 2.020, in calo i casi attivi totali: 71.835 (- 8 rispetto a ieri). Crescono di 5 unità i ricoverati nelle terapie intensiva per un totale di 402, calano i ricoverati negli altri reparti Covid: 3.557 (- 57).

I positivi in Italia

La Lombardia è la regione con più positivi: 5.046 (4.282), seguono Piemonte 2.582 (2.223), Emilia Romagna 2.070 (ieri 1.725), Campania 2.068 (2.045), Lazio 2.055 (1.709), Puglia 2.033 (1.709), Veneto 1,861 (2.042), Toscana 1,518 (1.197). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 569 tamponi molecolari refertati e 313 antigenici rapidi, sono 62 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (11 fino ai 14 anni, 4 nelle fascia di età 15-24 anni; 16 nella fascia 25-44 anni; 18 nella fascia 45-64; 13 dai 65 anni in su), di cui 32 asintomatici e 30 sintomatici. 30 positività sono emerse tramite tracciamento. 33 persone erano già isolate e 7 riferibili a focolaio già noto. Oggi non si registrano decessi.

I guariti sono 113. I casi attivi sono 1.551 (ieri 1.602), i casi totali sono 11.326 da inizio pandemia.

86 i ricoveri internistici Covid (- 3); 8 in ECU, rimangono 28 le persone in Terapie Intensive regionali, di cui 11 ad Imola. 21 i ricoveri di post acuti Covid in OsCo e 15 persone in Covid Hotel (- 2).

Alla data di ieri erano 11.437 le persone vaccinate con almeno 1 dose, di queste 6.283 hanno già completato il ciclo vaccinale. Il totale delle vaccinazioni effettuate è di 17720.

Vaccinazioni Faenza

Il 22 marzo nel punto allestito all’interno del centro fieristico di Faenza sono ripartire le vaccinazioni per gli ultra80enni. Le operazioni proseguiranno nei giorni del 26, 27 e 28 marzo. La settimana successiva, quella di Pasqua, i vaccini sono previsti nelle giornate del 1° aprile fino al 4 compreso.

Nel frattempo, anche lo spoke di Castel Bolognese, all’interno della Casa della salute, ha ripreso, nelle giornate del 24 e 25 marzo, ad accogliere persone da sottoporre a vaccinazione. Qui sono in programma altre due giornate, quella del 31 marzo e del 1° aprile. Per dare una indicazione di massima, ieri a Castel Bolognese, in appena cinque ore sono stati inoculati più di 220 dosi.

“L’obbiettivo che l’Ausl si è posto, grazie all’arrivo di nuove scorte di farmaco, -ha invece sottolineato il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna faentina, Massimo Isola- è di ultimare le vaccinazioni di tutti gli ultra80enni dell’Unione entro la fine del mese di aprile, anche per chi ha ottenuto appuntamenti ben più avanti; questi verranno ricontattati dall’azienda sanitaria per fissare una nuova data”.

Per quanto riguarda invece il mondo scolastico nelle giornate in cui la Fiera di Faenza non è occupata dall’Ausl, i medici di Medicina generale potranno dedicarsi a concludere le vaccinazioni di tutti i docenti e del personale, compreso, questa una novità dell’ultima ora, anche quello delle mense scolastiche.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 324.394 casi di positività, 2.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 80 in su; proseguono prenotazioni e vaccinazioni anche per il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Riprese anche le prenotazioni e le somministrazioni vaccinali per le persone dai 75 ai 79 anni, dopo il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) sul vaccino AstraZeneca e l’autorizzazione di Aifa.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 746.666 dosi; sul totale, 261.094 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 868 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 803 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 866 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 43,9 anni.

Sui 868 asintomatici, 564 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 52 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 12 con gli screening sierologici, 28 tramite i test pre-ricovero. Per 212 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna (351) e Modena (309); poi Ferrara (275), Rimini (259), Ravenna (203), Reggio Emilia (189), Forlì (143) e Parma (137); seguono Cesena (98), il Circondario imolese (62) e Piacenza (44).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.102 tamponi molecolari, per un totale di 3.900.448. A questi si aggiungono anche 149 test sierologici e 13.823 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.020in più rispetto a ieri e raggiungono quota 240.932.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.835 (-8 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 67.876 (+41), il 95,5% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 58 nuovi decessi: 7 nel parmense (tre donne di 72, 83 e 87 anni e 4 uomini, di 80, 87 anni e due di 90 anni); 6 nella provincia di Reggio Emilia (tre donne di 83, 87 e 94 anni e tre uomini di 75, 84 e 85 anni); 6 nella provincia di Modena (una donna di 84 anni e 5 uomini, rispettivamente di 60, 61, 67, 75 e 91 anni);15 in provincia di Bologna (cinque donne di 68, 78, 85, 88 e 92 anni, edieciuomini: di 71, 74, 79, 82, 86, 88 anni, due di 93 anni, due di 96 anni ); 4 nel ferrarese (una donna di 85 anni e tre uomini, rispettivamente di 60, 80 e 92 anni); 2 in provincia di Ravenna (una donna di 78 anni e un uomo di 87 anni); 3 in provincia di Forlì-Cesena (tre uomini di 61, 83 e 89 anni); 15 nel riminese (cinque donne di 85, 86, 90, 91 e 94 anni, e 10 uomini: di 71, 74, 76, 79, tre di 84, 85, 86 e 94 anni). Nessun decesso nella provincia di Piacenza.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.627.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 402 (+5 rispetto a ieri), 3.557 quelli negli altri reparti Covid (-54).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (-1), 26 a Parma (numero invariato rispetto a ieri), 32 a Reggio Emilia (-1),77 a Modena (+1), 127 a Bologna (+5), 28 a Imola (invariato), 36 a Ferrara (invariato), 19 a Ravenna (invariato), 10 a Forlì (-1), 9 a Cesena (+1) e 31 a Rimini (+1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 21.476 a Piacenza (+44 rispetto a ieri, di cui 30 sintomatici), 22.055 a Parma (+137, di cui 75 sintomatici), 39.440 a Reggio Emilia (+189, di cui 119 sintomatici), 55.678 a Modena (+309, di cui 173 sintomatici),70.000 a Bologna (+351, di cui 254 sintomatici), 11.326 casi a Imola (+62, di cui 30 sintomatici), 19.143 a Ferrara (+275, di cui 67 sintomatici), 25.268 a Ravenna (+203, di cui 132 sintomatici), 13.022 a Forlì (+143, di cui 113 sintomatici), 16.047 a Cesena (+98, di cui 57 sintomatici) e 30.939 a Rimini (+259, di cui 152 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 13 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.