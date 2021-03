A Faenza il 2021 ha avuto un inizio piuttosto turbolento per quanto riguarda la piaga sociale della violenza di genere. Per questo la bottega ceramica “Mirta Morigi and Girls” ha deciso di realizzare, in occasione della Pasqua, delle uova in ceramica vendibili al pubblico, 20 delle quali verranno donate a Sos Donna (importante realtà del faentino) al fine di sostenere le sue attività.

Le uova di questa Pasqua 2021 vengono realizzate riprendendo alcuni soggetti del mondo animale, tipici dell’opera ceramica di Mirta Morigi. Per aderire all’iniziativa solidale si possono acquistare gli articoli in ceramica effettuando un bonifico da 60 euro al conto corrente dell’associazione.

Una volta effettuato il bonifico, per poter ritirare le uova, sarà sufficiente fotografare la ricevuta, inviandola, tramite il servizio di messagistica WhatsApp, al numero 366.9816870 specificando la scelta: “Gallina” o “Farfalla”. A quel punto si verrà ricontattati per concordare il ritiro direttamente alla Bottega in via Barbavara 19/4 oppure, con un sovraprezzo, direttamente a casa. Informazioni al numero telefonico 0546.29940.

Per quanto riguarda invece i riferimenti bancari dell’associazioni , dovranno venire utilizzate le seguenti coordinate: (Sos Donna Faenza – Iban: IT 85 X 08542 23700 000000105813, segnalando come causale “acquisto uova pasquali Sos Donna Faenza”) .

(Annalaura Matatia)