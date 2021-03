Imola. Anche la fede deve fare i conti con l’emergenza sanitaria. Sabato 27 marzo, dopo il tramonto, i Testimoni di Geova celebreranno online in tutto il mondo la commemorazione della morte di Gesù. Si tratta dell’evento più importante dell’anno per questa confessione cristiana.

Anche quest’anno, per proteggere la salute di tutti, compresi gli anziani e più fragili a motivo della pandemia in corso, lo faranno nelle loro case, in videoconferenza con la propria comunità di appartenenza. Si prevedono circa 1500 presone dalla città di Imola e dintorni, 40 mila persone collegate dall’Emilia Romagna, mezzo milione in Italia e 20 milioni nel mondo.

Secondo i Vangeli, la notte prima di morire Gesù comandò ai suoi seguaci di ricordare la sua morte. I Testimoni di Geova, proprio come i primi cristiani, si radunano una volta all’anno per questa speciale ricorrenza nella data corrispondente al giorno in cui Gesù morì: il 14 nisan del calendario ebraico in uso nel I secolo. Quest’anno quella data corrisponde a sabato 27 marzo.

“È una soddisfazione vincere la sfida di predisporre la commemorazione di questo evento per migliaia di fedeli e interessati in un periodo già annunciato di lockdown rispettando tutti i parametri di massima sicurezza per i partecipanti – sottolinea Massimiliano Monterumisi, portavoce dei Testimoni di Geova per l’Emilia Romagna -. L’evento non ha nulla di mistico, pur rappresentando un momento importante per i Testimoni di Geova. La commemorazione fu concepita da Gesù per i suoi seguaci, affinché potesse essere ripetuta una volta l’anno, come ogni anniversario, nelle situazioni più diverse e in tutti i contesti, compreso la propria abitazione”.

Il 27 marzo, ogni persona e famiglia che desidera potrà seguire la Commemorazione dalla propria casa tramite la videoconferenza.

Chiunque volesse assistere alla celebrazione, può rivolgersi a un testimone di Geova di sua conoscenza o utilizzare i contatti reperibili cliccando sul seguente link: www.jw.org/it/testimoni-di-geova/commemorazione/

Ulteriori informazioni sulla Commemorazione della morte di Gesù o sui Testimoni di Geova, la seconda religione cristiana in Italia, sono disponibili visitando il sito jw.org.