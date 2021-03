“Prosegue, nei circoli della federazione imolese del Pd, la consultazione degli iscritti lanciata dal neo segretario Enrico Letta durante l’assemblea nazionale del Partito Democratico. Anche nei circoli in cui non è stato possibile svolgere le consultazioni sulle piattaforme on-line, grazie al lavoro e all’impegno dei segretari, si stanno raccogliendo le proposte di militanti ed iscritti per un confronto sulle priorità del Partito attraverso consultazioni telefoniche o raccolta di contributi scritti. Questo avverrà presso i circoli Imola – Sasso Morelli, Imola – Sesto Imolese, Imola – Spazzate Sassatelli, Imola – San Prospero e nell’Unione Comunale Pd Vallata del Santerno”. A dirlo è la segretaria reggente della federazione imolese del Pd e consigliera regionale, Francesca Marchetti.

“Crediamo che questi momenti siano importanti tutti i contributi – conclude la Marchetti -, nonostante la distanza dettata dall’emergenza sanitaria, per confrontarci facendo il punto su nuove idee, proposte, eventi in grado di rilanciare il nostro Partito e le nostre comunità”.