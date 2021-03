Siena. Seconda prova del Campionato Nazionale di serie A1, la tappa senese è stata una gara particolare per l’assenza di numerose ginnaste nelle squadre per quarantene dovute alla pandemia. Assenze addirittura complete per due squadre: Brixia Brescia e Ginnastica Salerno.

La Ginnastica Biancoverde ha sicuramente sofferto in questa prova per l’assenza del prestito tedesco Meolie Jauch e per l’infortunio a Carolina James durante la fase di riscaldamento al Corpo libero che questa volta sarebbe stato l’ultimo attrezzo nella rotazione di gara. Comunque chi più e chi meno, tutte le ginnaste, sicuramente più in tensione per la situazione particolare, hanno commesso errori di troppo o cadute che hanno determinato un punteggio finale inferiore a quello della prima prova, piazzandosi in classifica finale al settimo posto.

La squadra in questa trasferta toscana ha gareggiato con Alessia Guicciardi ed Eleonora Galli che hanno disputato la gara sui quattro attrezzi in modo più regolare anche se non senza errori; Carolina James ha concluso bene tre attrezzi prima dell’interruzione forzata; Cristina Cotroneo molto bene alle parallele poi invece fallosa alla trave e al Corpo libero e Luna Luschi che esegue solo il volteggio. Diventa ora importante la tappa di Napoli tra appena due settimane per definire le posizioni definitive di questo Campionato 2021.