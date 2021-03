“Impronte di Auschwitz” è il titolo del documentario che sarà trasmesso in streaming mercoledì 31 marzo, ore 18, sui canali Facebook e You tube dell’Aned nazionale (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti).

Il video sarà introdotto da Dario Venegoni, presidente Aned nazionale; presentazione di Elzbieta Cajzer, direttrice del Dipartimento delle Collezioni del museo statale di Auschwitz Birkenau. Durante la trasmissione saranno visibile anche oggetti che normalmente non sono esposti al pubblico.