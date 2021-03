Castel San Pietro Terme (BO). Dopo l’apertura del poliambulatorio, avvenuta alcune settimane fa, il centro termale ha aperto i reparti per l’erogazione di tutte le cure: cure inalatorie, cure per sordità rinogena, fangobalneoterapia, idromassaggi, piscine per idrokinesiterapia e percorsi vascolari, oltre a cure fisioterapiche e riabilitative.

Le Terme di Castel San Pietro sono una struttura sanitaria che eroga prestazioni di cura, prevenzione e riabilitazione, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Si ricorda che tutti i cittadini hanno diritto a un ciclo di cure termali all’anno. È inoltre possibile accedere alle cure anche privatamente, sempre con prenotazione.

Tutte le prestazioni saranno erogate nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti per le strutture termali. Gli accessi sono programmati e controllati ed è necessario prenotare la propria visita telefonando al n. 051.940408, dalle ore 8 alle 12.30.