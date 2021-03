Imola. Si avvicina il Gran premio di F1 del 18 aprile all’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” e la Lista civica Cappello pensa al concittadino compianto Fausto Gresini che è morto di recente per Covid.

Dopo la prematura scomparsa del due volte campione mondiale di motociclismo e team manager, avvenuta il 23 febbraio, “abbiamo proposto al consiglio comunale ed alla giunta di dedicare a Gresini – spiega la consigliera Marinella Vella -, di intitolargli non un tratto o un luogo qualunque del circuito, ma una curva specifica: la variante alta che si dovrà chiamare, d’ora in poi, ‘variante Fausto Gresini’. Vogliamo infatti che il nome del campione imolese non rimanga scritto in una targa dimenticata in una parte qualsiasi dell’autodromo, ma che sia invece ricordato ad ogni gara ed evento che si terranno. La mozione verrà discussa nel prossimo consiglio comunale e ci auguriamo che questa volta l’Amministrazione accolga di buon grado la proposta”.