Imola. Sono cominciati nei giorni scorsi gli interventi di manutenzione straordinaria sulla lapide commemorativa intitolata a Papa Giovanni Paolo II, posta in viale Saffi. I lavori, la cui conclusione è prevista entro la fine del mese di aprile. Sono progettati da Area Blu.

Gli intereventi proposti sono propedeutici alla sistemazione complessiva sia della lapide sia degli elementi attorno, lavorando sui materiali in essere, modificando l’area verde limitrofa con nuove essenze, nonché intensificando l’illuminazione della lapide.

L’intero manufatto presenta un deterioramento e un logorio dettato dalla normale usura e dall’esposizione agli agenti atmosferici.

Nello specifico, verrà realizzato un trattamento trasparente con effetto opaco sulle superfici in metallo Corten per contenere la formazione di ruggine (il trattamento sarà applicato in due fasi, ad asciugatura avvenuta). Per quanto riguarda l’area verde, fra l’altro verrà sistemato il piano di posa, messi a dimora 2 Cipressus semprevirens “Pyramidalis” di altezza mt. 4 ed installato un rotoprato (circa 20 mq).

Le lastre in arenaria saranno pulite dello strato di usura mediante applicazione di detergente a base alcalina e l’utilizzo di idropulitrice ad alta pressione. Infine, per quanto riguarda l’illuminazione, verrà sostituito il tubo Neon presente con un punto luce al Led, con base luce bianca per una maggior diffusione dell’illuminazione.