Nessun decesso segnalato nelle giornata odierna dall’Ausl di Imola. I nuovi casi sono 43 ( 645 tamponi molecolari e 385 antigenici rapidi) con l’indice di positività che torna a crescere al 4,2 (ieri 3,2%). In Italia i decessi sono 501 (ieri 467 ), 23.649 i casi, indice al 6,6%(ieri 6,8%). In Emilia Romagna 1.809 positivi, 67 decessi, indice in crescita al 5,8% (ieri 4,7%).

Aggiornamento Italia ore 12 dell’1 aprile

A livello nazionale 501 decessi e 23.649 positivi (ieri 23.904) con 356.085 tamponi (ieri 351.221). I decessi da inizio pandemia sono 109.847, i casi complessivi 3.607.083. Tornano a crescere gli attuali positivi: 563.479 (nelle 24 ore + 971). Calano i ricoverati nelle terapie intensive, il saldo tra ingressi e uscite segna – 29, ma rimangono elevati i nuovi ingressi: 244, ieri 283, per un totale di 3.681. Calano anche i ricoverati con sintomi, 231 in meno per un totale di 28.949. Restano sopra quota 20 mila i guariti nelle 24 ore: 20.712 per un totale di 2.933.757.

L’Emilia Romagna registra 67 decessi (ieri 58). I positivi sono 1.809 (ieri 1.490), con 31.179 tamponi (ieri 31.192). I guariti sono 1.809, in calo i casi attivi totali: 72.359 (- 67 rispetto a ieri). Ancora con segno meno i ricoverati nelle terapie intensiva: – 9, per un totale di 381, calano anche i ricoverati negli altri reparti Covid: 3.337 (- 90).

I positivi in Italia

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di positivi in giornata: 4.483 (3.943), seguono Piemonte 2.584 (2.298), Puglia 2.369 (1.962), Campania 2.258 (2.016), Lazio 1.838 (1.800), Emilia Romagna 1.809 (ieri 1.490), Veneto 1.633 (2.317), Toscana 1.631 (1.538), Sicilia 1.282 (2.904 – il dato comprendeva i positivi di due giornate). Le altre regioni sono sotto i mille contagiati in giornata.

La situazione nell’Ausl di Imola

Su 645 tamponi molecolari e 385 antigenici rapidi, sono 43 i nuovi casi positivi registrati dall’Ausl di Imola (7 fino ai 14 anni, 3 nelle fasce di età 15-24 anni; 15 nella fascia 25-44 anni; 11 nella fascia 45-64; 7 dai 65 anni in su), di cui 20 asintomatici e 23 sintomatici. 19 positività sono emerse tramite tracciamento, 1 test per categoria. 21 persone erano già isolate e 4 coinvolte in un focolaio già noto. Oggi non si registrano decessi. I guariti sono 76.

I casi attivi sono 1.167 (ieri 1.200), i casi totali sono 11.622 da inizio pandemia. 75 i ricoveri Covid internistici (come ieri), 7 i ricoveri in ECU (- 1) e scendono a 22 in terapia intensiva (- 1), di cui 12 ad Imola. Stabili i ricoveri post acuti all’OsCo Covid, pari a 21.

Ausl Imola: il punto sulle vaccinazioni

Quasi 700 le vaccinazioni effettuate ieri nei centri e dalle équipe vaccinali itineranti, che raggiungono i cittadini non trasportabili al loro domicilio o alla Casa della salute più prossima.

Sono 21.907 le vaccinazioni totali eseguite (14.705 prime dosi e 7.202 seconde dosi). Oltre 1.600 (su circa 2.300) gli over 80 che erano prenotati tra il 16 ed il 30 aprile e che hanno già anticipato il loro appuntamento vaccinale, dopo aver ricevuto la chiamata e l’Sms dell’Ausl di Imola. Domani partiranno le telefonate automatiche e gli sms ai circa 6500 cittadini estremamente vulnerabili che potranno poi prenotare la vaccinazione presso i Cup (sportelli, farmacie e parafarmacie abilitate e Cuptel). E’ importante che i cittadini chiamati telefonicamente seguano le istruzioni della voce guida, a garanzia del contatto successivo con sms che apre la possibilità prenotativa. La chiamata è ripetuta fino a 3 volte in caso di mancata risposta.

Una quota parte di questi cittadini sono però già stati chiamati dai servizi che li hanno in carico (o lo saranno a breve).

Già eseguite le vaccinazioni anche su oltre l’80% dei disabili ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali ed avviate quelle dei gravi disabili in carico ai servizi. I caregiver ed i conviventi di persone con estrema vulnerabilità che per patologia o terapia in atto sono gravemente immunodepressi o dei disabili gravi certificati L. 104/92 art. 3 comma 3 dovranno attendere solo qualche giorno: presto saranno fornire le indicazioni per poter fissare il loro appuntamento vaccinale.

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 337.620 casi di positività, 1.809 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.179 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,8%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. E nessuna pausa ci sarà per le festività pasquali: gli operatori saranno attivi anche domenica 4 aprile, il giorno di Pasqua, e il giorno successivo, lunedì dell’Angelo.

Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 899.759 dosi; sul totale, 298.555 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 761 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 629 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 834 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,6 anni.

Sui 761 asintomatici, 515 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 49 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 11 con gli screening sierologici, 25 tramite i test pre-ricovero. Per 161 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 378 nuovi casi e Modena (254); poi Reggio Emilia (228), Ferrara (226), Rimini (201), quindi Ravenna (134), Forlì (123) e Cesena (101). A seguire Parma (98), il Circondario imolese (43) e infine Piacenza (23).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.514 tamponi molecolari, per un totale di 4.012.703. A questi si aggiungono anche 165 test sierologici e 13.665 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.809 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 253.277.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.359 (-67 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 68.641 (+32), il 94,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 67 nuovi decessi: 29 residenti in provincia di Bologna (15 donne di cui due di 85 anni, due di 95 anni e le restanti di 62, 76, 82, 83, 87, 89, 92, 93, 96, 97 e 100 anni e 14 uomini di cui tre di 78 anni, due di 79, due di 81 e i rimanenti di 66, 74, 77, 85, 86, 89 e 92 anni), 12 in provincia di Forlì-Cesena (8 donne di 66, 74, 78, 79, 81, 87, 89 e 95 anni e 4 uomini di 78, 83, 84 e 88 anni), 6 a Ravenna (2 donne di 80 e 86 anni e 4 donne di 68, 78, 83 e 91), 5 a Rimini (3 donne di 73, 76 e 88 anni e 2 uomini di 70 e 77 anni), 5 a Parma (1 donna di 64 anni e 4 uomini di cui due di 86 anni e gli altri di 63 e 77 anni), 5 a Modena (1 bambina di 11 anni, 1 donna di 89 e 3 uomini di 70, 73 e 86 anni), 3 a Reggio Emilia (2 donne di 83 e 95 anni e 1 uomo di 89 anni)e 2 a Ferrara (1 donna di 90 anni e 1 uomo di 85 anni). Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore nella provincia di Piacenza.

Per quanto riguarda la bambina deceduta di 11 anni, si tratta della giovane paziente residente a Finale Emilia – nel modenese – gravemente cardiopatica, il cui decesso è avvenuto il 26 marzo all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove era ricoverata. Della sua morte aveva già dato notizia la stampa nelle ore immediatamente successive, ma il decesso viene inserito solo oggi nel report per le verifiche necessarie a confermare in maniera ufficiale la morte per Covid-19.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.984.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 381 (-9 rispetto a ieri), 3.337 quelli negli altri reparti Covid (-90).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 31 a Parma (+2), 32 a Reggio Emilia (-1), 73 a Modena (invariato), 113 a Bologna (-10), 22 a Imola (-1), 37 a Ferrara (invariato), 21 a Ravenna (+1), 11 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 21.806 a Piacenza (+23 rispetto a ieri, di cui 19 sintomatici), 23.269 a Parma (+98, di cui 42 sintomatici), 40.702 a Reggio Emilia (+228, di cui 124 sintomatici), 57.682 a Modena (+254, di cui 174 sintomatici), 72.890 a Bologna (+378, di cui 249 sintomatici), 11.622 casi a Imola (+43, di cui 23 sintomatici), 20.380 a Ferrara (+226, di cui 56 sintomatici), 26.412 a Ravenna (+134, di cui 87 sintomatici), 13.938 a Forlì (+123, di cui 96 sintomatici), 16.774 a Cesena (+101, di cui 77 sintomatici) e 32.145 a Rimini (+201, di cui 101 sintomatici).