Imola. L’Amministrazione comunale, in accordo con la Commissione Pari Opportunità, ha realizzato una campagna informativa multilingue per ricordare l’apertura dei Centri antiviolenza anche in periodo di emergenza Covid 19 e in lockdown.

Quattordici sono le vittime di femminicidio registrate purtroppo in Italia solo fino a metà marzo; una di queste, Ilenia Fabbri, proprio sul nostro territorio. Viveva a Faenza e lavorava a Imola. La violenza avviene nella maggioranza dei casi all’interno della famiglia e la pandemia ha accresciuto il rischio di abusi e maltrattamenti. Ha agito da amplificatore, aggiungendo isolamento a isolamento. I periodi di lockdown, l’assenza di contatti sociali e la difficoltà nei contatti telefonici hanno ostacolato le richieste di aiuto e l’accoglienza. Le azioni di contrasto però non si sono mai fermate. I centri antiviolenza e le case rifugio sono aperti nel rispetto delle direttive sanitarie e il numero nazionale 1522 è sempre attivo.

“Con questa campagna informativa abbiamo dato corpo a una sollecitazione portata all’attenzione della Commissione Pari Opportunità dai centri antiviolenza. Vogliamo ribadire con forza che siamo contro la violenza maschile sulle donne ed è importante che le donne sappiano che i centri sono aperti anche in zona rossa e possono ascoltarle, accoglierle e sostenerle. Per fare in modo che il messaggio raggiunga più donne possibile abbiamo scelto di farlo multilingue e di lavorare in modo capillare con i Centri Antiviolenza, l’Ausl (Ospedale e consultori) e le farmacie. I manifesti saranno affissi in questi luoghi, negli uffici comunali aperti al pubblico e negli spazi di affissione pubblica del nostro territorio”, spiega Elisa Spada, assessora Pari Opportunità.

Per contattare il Centro Antiviolenza Trama di terre:

– TELEFONA AL 393 5596688: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 20 – martedì e giovedì dalle 8 alle 18

– RECATI AL CENTRO: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 – sabato e domenica su appuntamento

– SCRIVI A antiviolenza@tramaditerre.org

Per contattare il Centro Antiviolenza Perledonne OdV:

– TELEFONA AL 370 3252064: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 oppure negli orari di apertura allo 0542 604221

– SCRIVI A centroantiviolenzaimola@gmail.com

Il numero nazionale antiviolenza 1522 è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.