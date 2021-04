Imola. Un incendio che ha spaventato e impaurito parecchi cittadini si è sviluppato poco dopo le 15 del 2 aprile in Pedagna Est, proprio in via Pedagna. Da una palazzina color ocra, all’improvviso sono sprigionate fiamme altissime seguite da un fumo nero così denso e alto da far preoccupare i vicini che hanno immediatamente chiuso le finestre.

Sul posto, sono intervenute tutte e tre le squadre dei vigili del fuoco presenti in quel momento in città che stavano ancora lavorando per domare l’incendio dopo oltre tre ore. Sul posto, per sicurezza si è diretta pure un’ambulanza del 118 anche se pare che non ci siano feriti. Le fiamme sono divampate da una camera da letto per cause, al momento, in via di accertamento. Gli abitanti della palazzina, per precauzione, sono stati evacuati.

(m. m. – Foto e video Emanuele Giovannini)