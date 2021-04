Faenza. La 48ª edizione della tradizionale podistica 100 km del Passatore è stata rinviata a maggio 2022. Lo comunica l’associazione omonima che però annuncia per il 2021 un’edizione speciale del Passatore quale campionato italiano 100 km su strada, onorando al meglio delle possibilità lo spirito che da sempre anima la Firenze-Faenza. Maggiori dettagli saranno forniti non appena giungeranno le definitive conferme Fidal.

“L’associazione ha profuso grande impegno affinché la manifestazione non fosse annullata, organizzando una ‘special edition’ del campionato italiano 100 km su strada in attesa di poter tornare a disputare l’edizione tradizionale della Firenze-Faenza – ha dichiarato il presidente della 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, -. Un sentito ringraziamento a tutti i membri dell’Asd ed ai volontari che mantengono sempre accesa la fiamma della Cento”.

“Dispiace che anche per quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria – spiega il sindaco di Faenza, Massimo Isola -, la 100 Km del Passatore non verrà svolta nella sua formula tradizionale coinvolgendo, come sua consuetudine, la città che le è sempre molto affezionata. Sono però contento che l’organizzazione abbia deciso per una edizione speciale in attesa che il ‘Passatore’ possa far tornare ad emozionare le migliaia di tifosi che aspettano di vedere il passaggio dei podisti della Firenza-Faenza”.