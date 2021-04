Fontanelice. Un incidente molto pericoloso proprio il 4 aprile, giorno di Pasqua. Un 50enne in bici da corsa è stato investito da un’auto sulla via Montanara all’altezza dell’incrocio con via Mameli.

L’uomo stava andando verso Fontanelice quando un’auto lo ha scaraventato contro una recinzione. Alcuni abitanti nella zona sono usciti di casa e hanno dato i primi soccorsi al ciclista, il conducente dell’auto invece, dopo aver dato l’impressione di fermarsi, è scappato diventando in quel momento un “pirata della strada”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, sul posto oltre al 118 con un’ ambulanza, è arrivato un elisoccorso che ha trasportato il 50enne all’Ospedale Maggiore.