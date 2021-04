Bologna. Forse è la volta buona che l’artigianato artistico avrà una sua legge. Almeno questa è la speranza del senatore Stefano Collina, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, primo firmatario di un disegno di legge che intende tutelare e sviluppare l’artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

I contenuti e gli obiettivi del Ddl sono stati approfonditi nel corso di un incontro a valenza tecnica svoltosi giovedì 1 aprile a Roma nella sede di Confartigianato Imprese tra il presidente nazionale Marco Granelli e il senatore Stefano Collina. Confartigianato Emilia-Romagna è in prima fila nell’accompagnare questo percorso legislativo e all’incontro hanno preso parte Davide Servadei e Amilcare Renzi, rispettivamente presidente e segretario regionali, e Tiziano Samorè, segretario di Confartigianato Ravenna.

“La nuova legge avrà come riferimento quella del 1990, che tutela la ceramica artistica e tradizionale e la ceramica di qualità, prendendo però come riferimento tutto l’artigianato artistico e non solo quello ceramico. Non si può che essere favorevoli a questo percorso verso una legge complessiva dell’Artigianato, ed è molto significativo che parta proprio dal Comparto dell’artigianato artistico, forse il più importante dal punto di vista identitario”, afferma Davide Servadei.

Il senatore Collina ha spiegato gli aspetti qualificanti del disegno di legge che puntano a difendere e valorizzare le radici culturali del saper fare, del bello e ben fatto, caratteristiche peculiari del made in Italy. “L’artigianato artistico – ha detto – è il simbolo di tutto questo. È quindi da valorizzare nelle sue identità territoriali, nella qualità inimitabile dei prodotti e dei processi di lavorazione, va reinserito in un percorso virtuoso che contribuisca anche a creare una nuova consapevolezza nelle nuove generazioni. Si tratta di creare le condizioni affinché queste conoscenze vengano trasmesse ai giovani, facilitando i passaggi di imprese per mantenere in vita queste realtà sostenendole anche dal punto di vista economico”.

“L’incontro a Roma con il senatore Stefano Collina è stato per noi motivo di grande soddisfazione. In un momento in cui il Paese sta soffrendo e l’artigianato artistico in modo particolare per il suo legame stretto che ha con il turismo, la proposta di legge su questo comparto dell’artigianato rappresenta una vera e propria boccata d’aria pura che potrebbe dare nuovo impulso”, conclude Servadei.