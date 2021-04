La pandemia ha cambiato non solo la quotidianità dei singoli e delle aziende, ma anche il modo comune di interagire. È per tale motivo che l’associazione iLab – Laboratorio Imolese (https://www.laboratorioimolese.com/ ) che dal 2014 associa professionisti e imprenditori di Imola e circondario con lo scopo di favorire la collaborazione e conoscenza delle realtà presenti, anche e soprattutto attraverso iniziative a sfondo benefico e solidaristico a favore di associazioni e onlus del territorio imolese, ha dato vita alla prima edizione dell’Imola Night Show.

Si tratta di un evento di beneficenza che avrà luogo dalle 21 alle 23.30 di venerdì 9 aprile, una serata di intrattenimento trasmessa in diretta Facebook con la partecipazione di numerose personalità del circondario imolese, le quali si sono distinte nei vari ambiti della vita sociale quali sport, imprenditoria, cultura, associazionismo. La serata sarà strutturata in sette tavole rotonde per aree tematiche, della durata di circa 20 minuti ciascuna, condotte da speaker locali individuati secondo un principio di competenza. Tra un panel e l’altro è previsto un momento di interazione con il pubblico mediante i social e il gruppo “Sei di Imola se…”, sul quale sarà condiviso il live streaming.

L’evento, patrocinato dal Comune di Imola, è realizzato a supporto di una raccolta fondi grazie alla quale l’associazione ILab provvederà all’acquisto di un apparecchio per fototerapia intensiva denominato “Bilipad”, destinato alla terapia dei neonati con alto tasso di bilirubina, che sarà donato al reparto di neonatologia dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di ILab (https://www.facebook.com/laboratorioimolese) o contattare il presidente dell’associazione Iacopo Annese al numero telefonico 3924659471. Ecco la scaletta della serata.

Ore 21: “Imola 2020-2021: come la pandemia ha cambiato la nostra città”

Speaker: Claudio Leone, co-organizzatore Imola Night Show

Partecipanti: Iacopo Annese, presidente associazione ILab, Marco Panieri, sindaco Città di Imola, Andrea Rossi, dirigente medico e direttore di distretto Ausl Imola

Ore 21.20: “Mondiali di Ciclismo: Imola al vertice dal 1968 al 2020”

Speaker: Massimo Marani, giornalista e comunicatore

Partecipanti: Nino Ceroni, organizzatore dei Mondiali di ciclismo 1968, Marco Selleri, organizzatore dei Mondiali di ciclismo 2020, Alessia Patuelli, ciclista professionista del Team Alè BTC Ljubljana

Ore 21.40: “Imprenditoria imolese: obiettivi e strategie per presente e futuro”

Speaker: Giovanni Bucchi, giornalista e comunicatore

Partecipanti: Marco Gasparri, presidente tavolo di coordinamento delle organizzazioni imprenditoriali del territorio imolese, Gianfranco Montanari, vice presidente Confartigianato Imprese Bologna, Paolo Cavini, presidente Cna Imola

Ore 22: “Formula 1: il rombo dei motori torna a Imola”

Speaker: Claudio Fargione e Yuri Barbieri, comunicatori Web del mondo del motorsport

Partecipanti: Gian Carlo Minardi, presidente Formula Imola, Pietro Benvenuti, direttore generale Formula Imola

Ore 22.20: “Fausto Gresini, una vita per i motori”

Speaker: Mattia Grandi, giornalista e comunicatore

Partecipanti: Lorenzo Gresini, figlio di Fausto e impegnato nella parte amministrativa del team Gresini Racing, Loris Capirossi, ex pilota MotoGP e attuale membro della direzione gara

Ore 22.40: “Ristorazione, a Imola… c’è del buono”

Speaker: Laura Guerzoni, giornalista e comunicatrice

Partecipanti: Massimiliano Mascia, chef ristorante San Domenico, Laura Latella e Geremia Cozza, titolari Bonelli Burgers

Ore 23: “Imola, le eccellenze dello sport”

Speaker: Tommaso Mazza, giornalista e comunicatore

Partecipanti: Andrea Minguzzi, atleta olimpionico nella lotta greco-romana, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, Martina Carraro, atleta olimpionica nel nuoto, qualificata alle OIimpiadi di Tokyo 2020, Fabio Scozzoli, atleta olimpionico nel nuoto, medaglia d’oro europea e mondiale, Vanni Pedrini, vice allenatore nazionale italiana di calcio a 5 e preparatore atletico Fortitudo Baseball