Imola. Incidente mortale verso le 20.40 dell’8 aprile sulla via San Vitale. A scontrarsi frontalmente, ad andatura veloce, sono state due Mercedes. Nella prima, modello C, c’era Abdelkrim Faouzi, 46enne residente a Imola che stava viaggiando in direzione Massa Lombarda. Nella seconda, modello GLH, al al volante si trovava G.M. di 45 anni residente a Castel Guelfo insieme con P.B, un altro uomo al suo fianco che andava in direzione opposta.

L’impatto è stato molto violento e il Faouzi è deceduto sul posto nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118. I due uomini sulla Mercedes GLH sono stati trasportati, feriti, all’Ospedale Maggiore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso la strada al traffico per diverse ore.