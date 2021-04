Imola. “Giovani Campioni della Sicurezza Stradale” – ‘Young Safety Champions’ è il nuovo modulo formativo di Automobile Club d’Italia, realizzato nell’ambito del progetto ACI-FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per sviluppare l’apprendimento e l’attuazione dei comportamenti corretti, in tema di educazione stradale, attraverso i valori comuni con la pratica sportiva.

Il progetto, pensato per essere operativo già in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola del 18 aprile, mira a far conoscere una realtà sportiva che fa parte della tradizione culturale del territorio, dove i valori di sport e mobilità vanno di pari passo in perfetto connubio.

La formazione, attraverso webinar della durata di un’ora tenuti da docenti dell’Automobile Club d’Italia, si svolgerà dal 12 al 16 aprile e coinvolgerà oltre mille studenti delle scuole elementari dell’Emilia Romagna. Il progetto, studiato in primis per gli studenti del Comune, è stato, poi, allargato anche a quelli della Regione.

Tre gli obiettivi: diffondere la cultura della sicurezza stradale attraverso la promozione dell’attività sportiva; valorizzare gli elementi educativi dello sport come esempio di benessere fisico, equilibrio psichico e convivenza sociale; sensibilizzare gli studenti al concetto di mobilità sicura e sostenibile, rispetto delle regole, delle persone e dello spazio.

Tra i diversi argomenti trattati: i comportamenti corretti rendono più sicuri e consapevoli; cosa fare per migliorare la mobilità in strada; il valore del tempo condiviso e rispettato; la segnaletica stradale; sicurezza significa anche tutela dell’ambiente e la disabilità nello sport e sulla strada.

“Combinare sport e sicurezza stradale è una chiave importante per educare i ragazzi a comportamenti corretti nella vita di tutti i giorni – ha affermato Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile Club Bologna. Nello sport come sulla strada esistono delle regole e solo chi le rispetta vince sempre”.

“Per il nostro autodromo, insieme al sindaco Marco Panieri, ci siamo posti l’obiettivo di realizzare percorsi di formazione e di educazione per i giovani, in ambito di sicurezza stradale e di approccio allo sport – ha dichiarato Elena Penazzi, assessore con delega all’Autodromo -. Accogliamo, quindi, con grande entusiasmo questo progetto, che vedrà protagonisti gli studenti del nostro territorio proprio nella settimana del Gran Premio di F1. E’ giusto che nuove generazioni si riavvicinino alla nostra bellissima struttura e ne possano riconoscere il valore e l’importanza. Lavoriamo con il presidente dell’autodromo Gian Carlo Minardi e con il direttore Pietro Benvenuti per nuove opportunità dedicate ai ragazzi, attraverso corsi e momenti ludico-educativi in presenza, non appena la pandemia ce lo consentirà”.

Il progetto “Giovani Campioni della Sicurezza Stradale”, realizzato dall’ACI e dall’Automobile Club di Bologna in collaborazione con l’assessorato Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino della Città di Imola, si avvale del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e dal prossimo anno farà parte dell’offerta formativa presente sul portale Edustrada.it