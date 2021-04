Imola. Lunedì 12 aprile, condizioni meteo permettendo, si svolgeranno i lavori di manutenzione stradale lungo la via Selice, nel tratto compreso tra la via Molino Rosso e la via Lasie, che renderanno necessario il divieto di transito nella corsia Ovest, cioè in direzione dalla via Molino Rosso a via Lasie, dalle 8,30 alle 12,30. I veicoli con direzione Imola verranno deviati lungo la via Molino Rosso e da qui sulla via Gambellara. La circolazione lungo la via Selice nella corsia in direzione da via Lasie alla rotonda in prossimità del casello autostradale si svolgerà regolarmente.

Si tratta degli interventi conclusivi di manutenzione straordinaria per la sistemazione dell’asfalto in alcuni tratti della via Selice, cominciati all’inizio di questa settimana. L’importo dei lavori è di circa 88mila euro, a carico del Comune.

Questi interventi fanno seguito ai lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto realizzati nelle scorse settimane lungo otto strade comunali poste nel forese. Le strade interessate dagli interventi sono: Via Di Dozza; Via Fluno; Via Gambellara; Via Lasie; Via Linaro; Via Prati cupi; Via Suore; Via Tinti (parcheggio centro sociale), per un quadro economico complessivo, a carico del Comune, di oltre 95mila euro di investimenti.

Tutti questi lavori di manutenzione straordinaria si rendono necessari per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade in esame, che presentano dei tratti localizzati dissestati.

Infine, va segnalato che nei giorni scorsi è stato completato il rifacimento parziale dell’asfalto nel parcheggio del centro sociale La Tozzona (parallelo a viale Puccini), al servizio della struttura che il Comune ha messo a disposizione dell’Ausl di Imola, per allestirvi il nuovo centro per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, che diventerà operativo quanto prima.