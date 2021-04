Imola. Incredulità e profonda commozione ha suscitato la notizia della scomparsa dell’operatore del Pronto soccorso di Imola Carlo Ciani. “Con grande tristezza salutiamo coralmente il caro collega Carlo, che ci ha lasciato prematuramente ed inaspettatamente nella tarda serata dell’8 aprile scorso – si legge in un post sulla pagina facebook dell’azienda sanitaria di Imola -. Operatore del Pronto soccorso, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ricordiamo Carlo per il suo grande attaccamento all’Ausl e ai colleghi”.

La Cisl Fp insieme alla Cisl Area metropolitana bolognese “esprimono il proprio cordoglio e si stringono nel dolore della famiglia, per l’improvvisa scomparsa di Carlo Ciani, Rsu e segretario aziendale della categoria del pubblico impiego della Cisl presso la Ausl di Imola. Ci lascia una persona di grande caratura morale che si è sempre distinto per la sua generosità, un lavoratore con una passione smisurata per il proprio impiego ed un sindacalista scrupoloso ed ostinato con una lunghissima militanza nella Cisl. Sempre pronto a farsi carico dei bisogni dei colleghi più in difficoltà e a promuovere la sicurezza sul posto di lavoro. Alla famiglia di Carlo e a tutti i colleghi va il nostro abbraccio, il suo ricordo sarà uno stimolo fondamentale per proseguire nel nostro impegno quotidiano nel fare sindacato”.