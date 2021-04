Imola. Terminata la Regular Season delle tre prove del Campionato nazionale FGI di serie A1, la squadra imolese di Ginnastica Artistica festeggia il sesto posto dell’ultima prova e il brillante posizionamento di metà classifica di questa giovane e neopromossa squadra di forti ginnaste. A inizio campionato, i tecnici Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti avevano pronosticato questo come il più roseo dei traguardi possibili e così è stato.

La giovane squadra Biancoverde ha dato prova di grande solidità ed intercambiabilità delle sue ginnaste; infatti dopo gli infortuni di Carolina James avvenuto a Siena e di Cristina Cotroneo poco dopo, pochi avrebbero scommesso su una rimonta di quattro punti nell’ultima prova. Certo, per pochi decimi le imolesi non hanno addirittura avuto accesso alla Final Six, ma hanno mostrato una grinta e determinazione che fa già intravedere altri importanti futuri risultati nelle prossime occasioni di gare individuali e nel prossimo campionato 2022. Benissimo Alessia Guicciardi che ha gareggiato sui quattro attrezzi, Eleonora Galli, Luna Luschi e Carolina James su tre, Meolie Jauch su due attrezzi e Cristina Cotroneo (ancora in infortunio) solo sulle parallele asimmetriche: queste le ginnaste che hanno formato la combinazione del sestetto della terza prova, con Elisa Calderoni in qualità di riserva.

Carolina James ha sfidato l’impossibile realizzando un salto al volteggio da 13.900 punti ancora in recupero dalla brutta caduta a Siena; Luna Luschi finalmente riprende gran parte del suo programma di gara e fiducia in se stessa mentre Eleonora Galli stabilizza ancora il suo programma tecnico con sempre meno errori. L’apporto del prestito Meolie Jauch è stato importante alle parallele asimmetriche, dove la giovane ginnasta tedesca ha eseguito molto bene il suo esercizio di alto valore.

Ora al via un nuovo periodo di preparazione, reso possibile anche dalla non partecipazione alla Final Six di metà maggio, che vedrà incrementare ulteriormente il valore tecnico degli elementi in modo da presentarsi ancora più competitive ai prossimi appuntamenti, che saranno certamente per tutte le gare individuali in autunno, e per James e Guicciardi anche l’importante Campionato Assoluto a inizio luglio.