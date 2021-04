Nel Poliambulatorio Zappi Bartalena la tua salute è in sicurezza… in tutti i sensi. Accanto ad avanzatissime strumentazioni tecnologiche per i tuoi esami e ad una equipe medica all’avanguardia per le tue visite, tutti i locali sono covid free. I collaboratori e i pazienti sono tutelati in ogni angolo della Struttura dove sono operative tutte le indicazioni di carattere igienico – sanitario atte alla prevenzione del contagio da Coronavirus previste dalla delibera regionale n°404 del 27 aprile 2020, ma è anche attivo un sistema di purificazione ambientale di avanzatissima tecnologia sviluppato dall’ente spaziale americano Nasa.

Dal momento della riapertura a maggio 2020, i locali del Poliambulatorio sono dotati di tre “Unità di Decontaminatori Ambientali” modello “Guardian Air Active Pure Beyond” di ultimissima generazione.

Questo sistema è da 1,5 a 3 volte più efficace dei sistemi tradizionali e aumenta ulteriormente il livello di sicurezza all’interno della Struttura sanificando gli ambienti 24 ore su 24 mediante un ricambio continuo dell’aria.

Questi dispositivi utilizzano la rivoluzionaria tecnologia “Active Pure”, la sola premiata con la certificazione “Certified Space Tecnology” dalla Space Foundation, creata in collaborazione con la Nasa ed utilizzata sulla stazione spaziale internazionale.

Questo sistema è in grado di eliminare il 99,7% di qualsiasi microorganismo patogeno batterico e virale presente nell’aria, superficie ed oggetti, mediante un processo di sanificazione ripetuta e continua h.24, decontaminando ed igienizzando aria, superfici ed oggetti. La tecnologia “Active Pure” al 100% naturale è sicura per persone ed animali.

Le normative non richiedono ai Poliambulatori questi presidi che, peraltro, sono già utilizzati nelle sale operatorie, nelle terapie intensive e nei reparti di malattie infettivi degli ospedali più avanzati, proprio allo scopo di ridurre le infezioni batteriche e virali. “Abbiamo installato questi depuratori nel nostro Centro come ulteriore misura preventiva ed aggiuntiva per garantire un accesso in sicurezza agli utenti e a tutela della loro salute e di tutto il personale della nostra Struttura. Informiamo, inoltre, che il personale ed i collaboratori a contatto con i pazienti sono già tutti regolarmente vaccinati”, afferma il direttore sanitario Maria Teresa Naldi.

“Abbiamo un patto di fiducia con i pazienti che onoriamo con scelte controcorrente, perché molto più costose: utilizziamo solo attrezzature diagnostiche di ultimissima generazione; ci avvaliamo di collaboratori con documentata esperienza e professionalità. In aggiunta abbiamo deciso, in occasione della emergenza Sanitaria da coronavirus, oltre alle misure previste dai Decreti, di installare anche un sistema di depurazione che va oltre i tradizionali metodi, grazie ad una tecnologia tra le più innovative ed avanzate presenti sul mercato”, conclude Naldi.

Per informazioni: Poliambulatorio Zappi Bartalena, via Cogne 4, Imola. Telefono 0542.42011, 0542.643911 – zappibartalena@email.it – www.zappibartalena.it.