Imola. Nell’ambito delle iniziative di contorno del Gp di Formula uno a Imola, si svolgerà mercoledì 14 aprile, ore 18.30, un talk in videoconferenza nel corso del quale verranno premiati sei personaggi legati al mondo dei motori. Tra questi il fotografo imolese Marco Isola.

Dopo l’esperienza maturata nel contesto di “Confartigianato Motori” – la manifestazione annuale che lega il mondo artigiano a quello dei motori in occasione del GP d’Italia di Monza, arrivato alla sua 38° edizione – Confartigianato lancia la prima edizione di “Imola 2021. Il premio Confartigianato Motori Gran Premio dell’Emilia Romagna Pirelli”. Un’occasione unica che metterà al centro la storia, l’eccellenza e la tradizione dei motori in Emilia-Romagna, internazionalmente nota per essere il luogo in cui sono nati alcuni dei marchi automobilistici e motociclistici più importanti del mondo.

Il progetto prevede un talk sotto forma di videoconferenza, “Imola 2021. La Formula 1 e le eccellenze del Made in Italy“, condotto dai giornalisti Sky F1 Carlo Vanzini e Matteo Bobbi, in diretta dall’autodromo di Imola. Con loro, collegati da remoto, tecnici e ospiti del mondo delle quattro ruote. Il talk verrà intervallato da una serie di clip video, realizzate nei giorni precedenti dai vincitori dei premi. Il collante tra motori ed eccellenze del Made in Italy artigiano sarà costituito dall’associazione di categoria più rappresentativa d’Italia delle micro e piccole imprese: Confartigianato. In sede di videoconferenza saranno presenti, quindi, alcuni dirigenti nazionali e territoriali, nonché i presidente della categoria automotive.

I premiati

Oltre a Marco Isola, verranno premiati: Gian Carlo Minardi (presidente Formula Autodromo di Imola), dott. Ganmarco Beltrami (Dallara Spa); Leo Turrini (giornalista sportivo F1), Mattia Spini (ingegnere di pista Alpha Tauri ex Toro Rosso), Luca Furbatto (ingegnere progettista Sauber Alfa Romeo), Silvia Frangipane (Scuderia Ferrari), Marco Isola (fotografo sportivo).

L’appuntamento è per mercoledì 14 aprile alle ore 18.30. Per iscriversi mail a imola2021@confartigianatomotori.it o sul sito http://www.confartigianatomotori.it/

L’incontro, organizzato via webinar, prevede un confronto sui temi relativi al mondo Formula 1 e alle tecnologie sperimentate nelle gare. Un focus specifico verrà riservato alle imprese che rappresentano le eccellenze nel mondo del made in Italy, tramite il dialogo con esperti che quotidianamente vivono nel mondo della F1.